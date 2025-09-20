Атина се обръща към сондиране, след като водните запаси спадат с 63%

Консумираната вода не се възстановява от сняг и дъжд

Гърция, заедно с много други страни по Средиземноморието, се бори със суша, високи температури, лоша водоснабдителна инфраструктура и нарастващо търсене на чиста вода по време на натоварения туристически сезон, пише To Vima.

Многобройни доклади през последните 6 месеца отбелязват изчерпването на резервите на Гърция и прогнозират, че ако ситуацията продължи без промяна, съществуващите водни запаси на Атина ще бъдат достатъчни само за още една до две години.

В отговор на тези опасения президентът на най-голямата компания за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води в Гърция (EYDAP) заяви в интервю за AMNA, че „непрекъснатото водоснабдяване на четири и половина милиона жители на Атика никога не е било под съмнение, дори и за минута“.

Президентът Георгиос Стергиу добави:

„Въпреки това, продължителният сух период, който започна преди три години, води до непрекъснато понижаване на нивото на водата в резервоарите, които я доставят. Консумираната вода не се възстановява от сняг и дъжд, така че резервите са спаднали с общо 63%“.

В резултат на това Стергиу заяви пред AMNA, че EYDAP ще пробива по цялата дължина на канала на язовир Морнос, който захранва Атика, с цел да укрепи водоснабдителната мрежа на столицата. Компанията също така е провела сондирания в подножието на планината Парнита, в покрайнините на Атина, които в момента са в експлоатация, заяви председателят.