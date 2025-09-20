Още по темата: Нетаняху обеща, че няма да има Палестина 12.09.2025 11:07

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, съобщи португалското министерство на външните работи, цитирано от Reuters.

Официалната декларация за признаване ще бъде направена още преди конференцията на високо равнище следващата седмица, добави министерството.

Външният министър Пауло Рангел вече заяви тази седмица, че страната обмисля признаването на палестинската държава по време на посещение в Обединеното кралство.

За разлика от съседна Испания, чието ляво правителство призна палестинската държавност през май 2024 г. заедно с Ирландия и Норвегия и призова другите страни от ЕС да направят същото, Португалия е заела по-предпазлив подход, като заяви, че първо иска да изработи обща позиция с другите страни от ЕС.

Само няколко от 27-те членки на Европейския съюз (ЕС) признават Палестина като държава, предимно бивши комунистически страни, както и Швеция и Кипър.

Общото събрание на ООН одобри де факто признаването на суверенната държава Палестина през ноември 2012 г., като повиши статута ѝ на наблюдател в световната организация от „субект“ на „държава, която не е член“.

Израел е изправен пред нарастващ световен протест, тъй като войната му срещу Хамас в Газа причинява много смъртни случаи, глад и опустошение.