Украйна започва износ на "излишни" оръжия

50% зает производствен капацитет

Има "излишък" от морски дронове

Украйна официално отваря възможността за износ на оръжие, обяви президентът Володимир Зеленски.

Той уточни, че този процес ще бъде "контролиран" - ще се изнасят само определени видове оръжия собствено производство, от които страната има "излишък". Това би помогнало да се покрие недостигът на средства за финансиране за нови разработки и за производството на така необходимите дронове за украинската армия.

"Сега сме в момент, в който имаме оръжия, имаме капацитет, но ни липсва финансиране. Има постоянно усещане, че сме в някакъв дефицит, но наистина не искаме да намаляваме производствения си капацитет“, каза президентът.

Както отбелязва Зеленски, никой не иска да поема рискове по време на война, но Украйна се нуждае от пари, за да произвежда определени жизненоважни оръжия, като например дронове за фронта.

„След около 10 дни ще имаме концепция за износ“, посочи президентът.

На въпрос какви оръжейни системи "в излишък" има страната, той даде пример с „морските дронове“.

„Украйна може да произвежда много повече, отколкото ни е необходимо. Това означава или да намалим производствения си капацитет, или да им позволим да продават точното количество, което можем. След това получаваме съответните средства, които можем да похарчим за дрон в дефицит, за който нямаме пари и който не разполагаме на бойното поле в достатъчни количества“, обясни държавният глава.

Спешност

Всъщност решението за отваряне на износа е спешно, защото, както съобщават самите производители на дронове, около половината от мощностите им са неизползвани, коментира УНИАН. Частните оръжейници са изправени пред заплахата, най-малкото, от „замразяване“ на нови разработки, а много дори са на ръба на фалита, защото в производството са инвестирани пари, но няма поръчки от държавата, тъй като възможностите на отбранителната индустрия вече са два пъти по-големи от платежоспособността на правителството.

„В момента имаме около 50% зает производствен капацитет. Освен това можем да се мащабираме много бързо. Всичко, от което се нуждаем, е постоянно натоварване с поръчки. Но сега нуждата на фронта е по-голяма от обема на финансиране на целия пазар“, отбелязва Олексий Завражни, изпълнителен директор на компанията за дронове Braving. "Месечната нужда на въоръжените сили на Украйна се измерва в приблизително половин милион дронове за еднократна употреба. Финансирането обаче е някъде около 250 хиляди, условно".

Сергий Галушко, директор на отбранителнata програмa в Украинския институт за бъдещето, отбелязва, че към второто тримесечие на 2025 г., украинската отбранителна промишленост е разполагала с около 800 предприятия, способни да произвеждат оръжие и военна техника за 35–40 милиарда долара годишно. Но само част от това производство може да бъде закупено от държавата.

„Има безусловно искане от отбранителната промишленост за отваряне на износа“, отбелязва той.