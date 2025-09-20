Беларус: Литва практически не обработва камиони на границата

Държавният митнически комитет на Беларус предупреди шофьорите на камиони, пътуващи към Литва, че литовската страна практически никога не обработва камиони на границата.

„На уебсайта на Литовската митническа служба е публикувана информация за планирани ремонтни дейности по инфраструктурата, които се провеждат днес от 8:00 до 20:00 часа. Поради това литовските власти преминаха към оформяне на товари на хартиен носител. Моля, обърнете внимание, че в момента литовската страна на практика не обработва товарни превозни средства“, се казва в изявление на беларуската агенция.

Според него, от 9:00 ч. сутринта, литовските контролни служби са разрешили само един камион да влезе в Литва от граничния пункт Бенякони, докато 11 са влезли в обратната посока. Подобна е ситуацията и от съседната страна на граничния пункт Каменни Лог.

„През последните 24 часа литовската страна е обработила приблизително 20% от потенциалния обем както на влизане в страната ни, така и на излизане от Беларус. В момента приблизително 1050 камиона чакат излизане от Беларус на два контролно-пропускателни пункта“, уточниха от Държавния митнически комитет.