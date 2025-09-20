Холандската полиция използва сълзотворен газ при протест срещу имиграцията (СНИМКИ)

Снимка: Х (Twitter)

Протестиращите са счупили и няколко прозорци

Холандската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне насилствени протестиращи срещу имиграцията в Хага в събота, съобщи говорител на местното правителство, цитиран от Reuters.

Хиляди хора се присъединиха към протест, организиран от десен активист, с искания за по-строга миграционна политика и репресии срещу търсещите убежище, малко повече от месец преди националните избори.

Големи групи протестиращи, много от които развяваха холандски знамена и знамена, свързани с крайнодесни групи, влязоха в сблъсъци с полицията, хвърляйки камъни и бутилки, както показаха кадри от телевизионния канал NOS.

Полицейска кола беше запалена, а група протестиращи блокира за кратко магистрала в близост до мястото на демонстрацията.

Местните медии съобщиха, че протестиращите са счупили и няколко прозорци в централата на център-лявата партия D66, която много крайни десни считат за партия, служеща на прогресивната елита.

Антимиграционният популист Геерт Вилдерс, който спечели предишните избори в Нидерландия и през последните седмици запази преднината си в социологическите проучвания преди гласуването на 29 октомври, беше поканен да говори на демонстрацията, но не се яви.

