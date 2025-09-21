Кибератака забави и отмени полетите на три от най-големите летища в Европа

Множество полети бяха забавени и отменени в три от водещите европейски летища – включително най-голямото летище в Лондон, Хийтроу – след като компанията, която стои зад софтуера, използван за чекиране и качване на борда, заяви, че е била засегната от кибератака.

Летищата в Брюксел и Берлин също изпитват забавяния и прекъсвания в резултат на проблема, засягащ Collins Aerospace, която работи за няколко авиокомпании на летища по целия свят.

Атаката породи опасения относно стабилността на системите, които поддържат критичната инфраструктура, като известен експерт по киберсигурност предположи, че прекъсването теоретично може да се разпространи и в други летища. Министърът на транспорта, Хайди Александър, заяви, че е информирана за ситуацията.

„Запозната съм с инцидента, засягащ чекирането и качването на борда на самолетите, който оказва влияние върху полетите в Хийтроу и други европейски летища“, заяви Александър. „Получавам редовни актуализации и следя ситуацията. Ако днес летите от Хийтроу, проверете с авиокомпанията си преди да пътувате.“

Атаката е засегнала софтуера Muse на Collins. Компанията е дъщерно дружество на RTX, което консултира други фирми по въпроси на киберсигурността, както и предоставя услуги в подкрепа на военни операции.

Хийтроу заяви, че пътниците трябва да проверяват статуса на полетите си преди да пътуват, и ги помоли да не пристигат по-рано от три часа преди дългоразстоянен полет или два часа преди вътрешен полет.

Летището в Брюксел съобщи, че атаката е станала в петък вечерта и това означава, че процесите по чекиране и качване на борда могат да се извършват само ръчно. То заяви, че проблемът е в ръцете на Collins, и добави: „Това оказва голямо влияние върху разписанието на полетите и за съжаление ще доведе до закъснения и отменени полети.“

Летището посъветва пътниците да проверят статуса на полета си при авиокомпанията и да пътуват до летището само ако полетът им е потвърден.

Летището в Берлин заяви: „Поради технически проблем при системния доставчик, опериращ в цяла Европа, има по-дълго чакане при чекирането. Работим по бързо решение.“

Collins Aerospace заяви: „Ние сме наясно с киберпроблем, който засяга софтуера ни Muse в определени летища. Работим активно за разрешаване на проблема и възстановяване на пълната функционалност за нашите клиенти възможно най-бързо.

Въздействието е ограничено до електронното чекиране на клиенти и предаване на багаж и може да бъде смекчено с ръчно чекиране. Ще споделим повече подробности, когато са налични.“

Европейската комисия заяви, че „внимателно следи“ кибератаката, като добави: „Въпреки че пътниците са засегнати от прекъсването, авиационната безопасност и контролът на въздушното движение остават незасегнати. Наличните признаци не сочат широко разпространена или тежка атака.“

Проф. Алън Уудворд, професор по киберсигурност в Университета на Съри, заяви, че инцидентът повдига сериозни въпроси защо летищата изглеждат зависими от Collins за разрешаването на проблема с Muse.

Това предполага, че контролът над системата вероятно е бил централизиран. Ако Collins е бил принуден да я изключи, за да се справи с проблема, каза той, „смущенията ще бъдат огромни“.

Уудвуд също така попита защо, като се има предвид, че Muse се използва в летища в цяла Европа, само три от летищата са били засегнати. Той каза, че ако системата наистина е била централизирана, това оставя отворена възможността атакуващите да са избрали само някои от летищата, които биха могли да атакуват.

Мария Кейси от Алдершот в Хемпшир беше на път за двуседмична почивка с раница в Краби, Южна Тайланд, като летеше през Абу Даби. Но полетът й с Etihad, който трябваше да излети в 9.30 ч., беше забавен и тя се наложи да чака на опашка в продължение на три часа, защото регистрацията на багажа трябваше да се извършва ръчно с багажни етикети, написани на ръка.

„Само две гишета бяха обслужвани, затова бяхме много ядосани“, каза тя пред информационната агенция PA. „Тогава не знаехме, че става дума за кибератака, докато четири часа по-късно не разбрахме.“