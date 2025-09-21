Ердоган: ООН не е в състояние да се справи със съвременните предизвикателства

Още по темата: Турският външен министър: Без реформа на ООН регионалните играчи ще търсят решения сами 19.09.2025 07:17

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за реформа на ООН, вярвайки, че тя не е в състояние да се справи със съвременните предизвикателства. Той заяви това пред репортери в Истанбул, преди да замине за Ню Йорк, за да присъства на Общото събрание на ООН.

„Виждаме, че настоящата структура на ООН, отразяваща условията отпреди 80 години, е недостатъчна, за да изпълни съвременните си задачи. Няма оправдание да се оставя разрешаването на хуманитарни кризи на държави с право на вето в Съвета за сигурност. За първи път заявихме това преди 12 години от подиума на ООН, казвайки, че светът е по-голям от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. През годините валидността на нашата оценка е била многократно потвърждавана. Дори на ниво Генерален секретар спешната необходимост от реформа на ООН започна да се изразява открито“, заяви Ердоган.

Той посочи, че Турция „винаги е подкрепяла усилията за реформиране на ООН и ще продължи да го прави“.

„На Общото събрание ще повторя нашата позиция, която отразява съвестта на човечеството и допринася за разрешаването на тези проблеми. В речта си ще подчертая специално хуманитарната катастрофа и зверствата в ивицата Газа. Ще засегнем и усилията на Турция за установяване на стабилност в региона и нейния принос за поддържане на международния мир“, каза турският лидер.

Говорейки за Близкия изток, Ердоган отбеляза, че „много държави са признали Държавата Палестина“ и изрази надежда, че „тези решения за признаване ще ускорят прилагането на решението за две държави“.

„В следващите дни ще видим още няколко държави да признават Палестина. Това, разбира се, ще бъде особено удовлетворяващо за нас. Надяваме се, че колкото повече такива държави има, толкова по-голям ще бъде напредъкът в признаването на Палестина“, каза Ердоган.

Засягайки ситуацията в Сирия, турският президент отбеляза, че страната му „няма да остави Сирия сама и ще използва всички налични възможности, за да я укрепва ежедневно“.

„Наскоро се срещнахме с временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа и неговия външен министър в Катар. След тази среща директорът на нашето разузнаване посети Сирия. Скоро ще бъдем домакини на г-н ал-Шараа в Анкара. Ще имаме възможност да се срещнем с тях и в „Турската къща в Америка“ в кулоарите на Общото събрание на ООН“, каза Ердоган.