Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че носи лента „Свети Георги“ от много години, а през 2015 г. украинските му колеги дори са му подсвирквали заради това.

Песков беше попитан за това от журналиста на ВГТРК Павел Зарубин за предаването „Москва. Кремъл. Путин“. Репортерът забеляза лентата, прикрепена към куфарчето му, и попита от колко време Песков я носи.

„Няма да лъжа, това е втората. Първата се появи два месеца преди нощта на Минските споразумения (11-12 февруари 2015 г. – бел. ТАСС). Пристигнах в Минск с тази лента – с предишната, която се беше скъсала напълно. И украинските ми другари ми подсвиркваха, питайки ме защо я нося. Казах: „Не е ваша работа“, сподели говорителят на Кремъл.