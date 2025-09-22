Путин предложи на САЩ да удължат с една година договора START

Водещото споразумение за контрол на ядрените оръжия в света

Русия е готова да продължи да спазва ограниченията по договора START - за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия, който изтича на 5 февруари 2026 г., заяви вчера Владимир Путин.

“За да избегнем провокирането на по-нататъшна надпревара в стратегическото въоръжаване и да осигурим приемливо ниво на предвидимост и сдържаност, смятаме за оправдано да се опитаме да запазим статуквото, установено от договора, през настоящия, доста бурен период”, каза президентът на среща с членове на Съвета за сигурност на Русия.

Според Путин, Русия предлага на САЩ удължаване на договора с още една година.

Той добави, че това би било възможно само ако Съединените щати “действат по подобен начин и не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават съществуващия баланс на потенциалите за възпиране”.

Путин е инструктирал съответните ведомства да следят отблизо натрупването на компоненти на американската противоракетна отбрана, включително подготовката за разполагане на ракети-прехващачи в космоса.

“Особено внимание трябва да се обърне и на плановете за разширяване на стратегическите компоненти на американската система за противоракетна отбрана, включително подготовката за разполагане на ракети-прехващачи в космоса”, каза той по време на оперативна среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. Путин заяви, че Русия предпочита и дава приоритет на политическите и дипломатическите методи за поддържане на международния мир.