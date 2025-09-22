Напускат ли младите хора Украйна?

От август украинците на възраст между 18 и 22 години имат право да напускат страната

Води ли това до масова емиграция?

В девет часа сутринта на пункта Шехини на украинско-полската граница е пълно с автобуси и автомобили. Преминават предимно жени, деца и по-възрастни хора - но и много мъже.

В края на август украинското правителство разреши на мъжете между 18 и 22 години да напускат страната, която от нахлуването на Русия през февруари 2022 година е във военно положение. Президентът Володимир Зеленски обяви, че тази стъпка трябва да допринесе за задържането на младите хора в Украйна. Новата разпоредба не би трябвало да повлияе на отбранителните способности на страната.

Тя обаче предизвика дебати в Украйна - някои я оценяват положително, други я намират за несправедлива по отношение на активните войници и другите, подлежащи на мобилизация. А наблюдателите, с които разговаря ДВ, се съмняват, че младите мъже, напускащи Украйна, ще се върнат някога.

Десетимата млади мъже, с които ДВ се срещна на украинско-полската граница, посочват различни причини за своето заминаване. 22-годишният Микола, автобусен шофьор, казва, че иска да замине при зет си в Полша. „Най-много за седмица или две“, уверява той и допълва, че след това щял отново да се върне у дома, където го чака приятелката му. 22-годишният Иля също иска да посети роднини, тръгнал е за Варшава. „Трябва да използваме шанса да видим роднините си за няколко дни“, отбелязва той.

Но срещите с близките не са единствената причина за заминаванията. Не всички млади мъже между 18 и 22 години мислят за завръщане в Украйна. За тях няма ограничения да останат в чужбина, ако решат - тях не ги заплашва наказателно преследване. Заминаването е възможно до деня преди 23-я рожден ден, а от 25 години нататък те подлежат на мобилизация. Ако някой не се върне в Украйна след 25-я си рожден ден и не се свърже с военните, го заплашва съд, гласят новите правила.

Роман, шофьор на минибус, превозва хора към Чехия и Германия. Той споделя, че откакто младите мъже могат да заминават за чужбина, броят на пътуващите се е увеличил.

Граничните служители от региона заявяват пред ДВ, че не са забелязали осезаем ръст на заминаващите млади мъже. Ако има увеличение на пътуващите, то е заради летния и туристическия сезон, обяснява Свитлана Бурда от граничните власти.

(От Дойче веле, със съкращения)