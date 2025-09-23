Още по темата: Руската служба за външно разузнаване: Европа се готви да окупира Молдова 23.09.2025 14:17

Управляващите кръгове на Молдова и техните европейски спонсори искат да запазят монопола си

Молдовският народ, за разлика от молдовските власти, не вижда заплаха от Русия, която винаги е била и ще остане надежден приятел на Молдова. Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на последните обвинения от Кишинев срещу Руската федерация, съобщават руски медии.

„Виждаме, че за разлика от властите, молдовският народ не възприема заплаха от Русия, която винаги е била и ще остане надежден приятел на Молдова“, подчерта Захарова.

Управляващите кръгове на Молдова и техните европейски спонсори искат да запазят монопола си върху властта, но са изключително несигурни относно резултата от парламентарните избори, отбеляза тя.