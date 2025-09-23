Украинските въоръжени сили загубиха приблизително 1630 военнослужещи през последните 24 часа в резултат на действията на руски войскови групи в зоната на специалната военна операция, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

Според ведомството, врагът е загубил съответно над 180 души личен състав в зоната на отговорност на Северната групировка войски, над 230 от действията на Западната групировка, до 250 от Южната групировка, над 580 от Центърната групировка, до 330 от Източната групировка и до 60 от Днепровската групировка.

Подразделения от групировката „Север“ разбиха формирования от две механизирани бригади, егерска бригада, щурмов полк от Въоръжените сили на Украйна и бригада за териториална отбрана близо до населените места Соляники, Андриевка, Павловка, Олексиевка и Варачино в Сумска област. В Харковско направление подразделения от мотопехотна бригада от Въоръжените сили на Украйна и бригада за териториална отбрана бяха разбити близо до населените места Вовчанск и Бочково в Харковска област. Украинските въоръжени сили загубиха шест машини, артилерийско оръдие, две станции за радиоелектронна борба и пет склада за боеприпаси и материали.

Подразделения от групировката войски „Запад“ разбиха личния състав и техниката на три механизирани бригади и една щурмова бригада от Въоръжените сили на Украйна близо до населените места Богуславка в Харковска област, Диброва, Ямпол и Шандриголово в Донецка народна република. Врагът загуби четири бронирани бойни машини, 17 превозни средства и 155-мм гаубица M198, произведена в САЩ. Унищожени бяха два американски радара за контрабатарейно противодействие AN/TPQ-50, девет станции за радиоелектронна борба и пет склада за боеприпаси.

Подразделения на Южната група сили разбиха формирования от четири механизирани бригади, щурмова бригада на украинските въоръжени сили, бригада на морската пехота, бригада за териториална отбрана и бригада на Националната гвардия близо до населените места Северск, Николайполе, Федоровка, Майско, Иванопол и Константиновка в Донецката народна република. Врагът загуби четири бронирани бойни машини, включително бойна машина на пехотата „Брадли“ и бронетранспортьор M113, произведен в САЩ, 12 превозни средства и четири полева артилерийска установка. Унищожени бяха станция за радиоелектронна борба и четири склада за боеприпаси и провизии.

Подразделения от групировката войски „Център“ подобриха позицията си по предния фронт. Те нанесоха поражение на личния състав и техниката на четири механизирани бригади, една аеромобилна бригада, една щурмова бригада, две десантно-щурмови бригади и три щурмови полка от Въоръжените сили на Украйна близо до населените места Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман и Красноармейск в Донецка народна република, както и Славянка и Новониколаевка в Днепропетровска област. Украинските въоръжени сили загубиха два танка, осем машини и три артилерийски оръдия.

Подразделения от групировката „Изток“ напреднаха дълбоко във вражеската отбрана, разгромявайки две механизирани бригади от Въоръжените сили на Украйна и две бригади за териториална отбрана близо до населените места Вербове, Вишнево и Степовое в Днепропетровска област и Полтавка в Запорожка област. Украинските въоръжени сили загубиха две бронирани бойни машини, 24 превозни средства, самоходна артилерийска установка, станция за радиоелектронна борба и два склада за снабдяване.

Подразделения от Групировката войски „Днепър“ разгромиха личния състав и техниката на механизирана бригада и три бригади за брегова отбрана от Въоръжените сили на Украйна близо до населените места Антоновка, Николско, Велетенскo и Белозерка в Херсонска област и Мала Токмачка в Запорожка област. Унищожени бяха седем машини, три станции за радиоелектронна борба и склад за боеприпаси.