Европейският съюз (ЕС) е решен да окупира Молдова и се готви да разположи войски на НАТО в Одеска област на Украйна, за да сплаши Приднестровието. Това се казва в изявление на пресбюро на руската Служба за външно разузнаване (СВР), получено от руската информационна агенция.

Според информация, с която разполага СВР, Брюксел възнамерява да държи Молдова в рамките на своята „русофобска политика“.

„Това е планирано да се направи на всяка цена, включително чрез разполагане на войски и фактическа окупация на страната. На този етап въоръжените сили на държавите-членки на НАТО се концентрират в Румъния близо до молдовската граница“, подчерта СВР.

Според службата, „десантни сили“ на НАТО се подготвят за разполагане в Одеска област за сплашване на Приднестровието. Първата група професионални военни от Франция и Великобритания вече е на място, съобщи СВР.