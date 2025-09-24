„Ростех“ подчерта, че самолетът е проектиран да постига въздушно превъзходство

Партида от нови многоцелеви изтребители Су-35С е произведена и доставена на руското Министерство на отбраната като част от държавна отбранителна поръчка, съобщи „Ростех”, цитиран от руски медии.

„В рамките на държавната отбранителна поръчка, Обединената самолетостроителна корпорация „Ростех“ произведе и достави нови самолети Су-35С на руското Министерство на отбраната. Тези многофункционални самолетни системи са предназначени за руските Въздушно-космически сили. Изтребителите са преминали наземни и летателни изпитания“, се казва в съобщението.

Пилот на Су-35С от руските Въздушно-космически сили подчерта, че самолетът изпълнява всички възложени задачи с най-високо качество.

„В рамките на изпълнението на целите, поставени от руския министър на отбраната за осигуряване на войскови групи с оръжие и техника, нашата специализирана изтребителна авиационна група получи нова партида многоцелеви изтребители Су-35С. Самолетът Су-35С изпълнява всички възложени бойни задачи в пълен размер и с най-високо качество“, заяви той.

„Ростех“ подчерта, че самолетът е проектиран да постига въздушно превъзходство, включително при трудни метеорологични условия и на големи разстояния от базата си. Той е мост към авиационни системи от пето поколение.

Държавната корпорация добави, че нейните самолетостроителни заводи работят с пълен капацитет и поддържат постоянно висок темп на доставки на бойни самолети за въоръжените сили.

„Су-35С съчетава мощта на съвременните оръжия, усъвършенстваната електроника и уникалната маневреност, което го прави „универсален войник“, способен да изпълнява най-сложните бойни задачи – от осигуряване на прикритие на въздушни групи и наземни цели до поразяване на вражески въздушни и наземни цели“, добави „Ростех“.