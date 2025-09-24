Руската национална гвардия получава танкове за защита на Путин

Кремъл предоставя основни бойни танкове на Росгвардия, руската национална гвардия, като начин да защити руския президент Владимир Путин от вътрешни заплахи, пише The National Interest.

За разлика от руската армия, която следва установена йерархия и се отчита пред руското министерство на отбраната, което от своя страна се отчита пред Кремъл, Росгвардия се отчита директно пред руския лидер.

В последната си оценка на конфликта в Украйна британското министерство на отбраната подчерта нарастващата сила на личната армия на Путин.

„Основната й цел е да осигурява вътрешна сигурност, за да гарантира продължителността на руския режим. Подразделения на Росгвардия са разположени в Украйна, където играят важна роля в операциите по сигурността в тила. Някои подразделения са участвали и в бойни действия на фронта, въпреки че не са подходящи за интензивни сражения“, оценява британското министерство на отбраната.

Подразделенията на Росгвардия бяха част от първоначалната руска инвазионна сила в Украйна. Те обаче не бяха подготвени, нито оборудвани за суровите условия на конвенционален конфликт срещу редовна армия и в резултат на това понесоха тежки загуби.

Решението на Кремъл да укрепи бойните способности на Росгвардия с тежко оръжие, което беше кодифицирано в закон от Путин през август 2023 г., дойде след неуспешния бунт на групата „Вагнер“ през юни 2023 г.

През това лято украинската армия започна мащабна контраофанзива в южната част на Украйна. Въпреки че руските сили оказваха силна съпротива и отстъпваха малко територия, моралът сред войските беше нисък. През предходните месеци руснаците понасяха тежки загуби за ограничени печалби. Фронтовите части често проявяваха бунтовнически наклонности, като открито поставяха под въпрос руското върховно командване. Паравоенната група „Вагнер“, съставена от наемници и затворници, се радваше на по-голям успех на бойното поле. И този успех вероятно подхрани амбицията на нейния лидер Евгений Пригожин да нахлуе в Москва и да свали Путин.

През юни харизматичният и брутален лидер на групата „Вагнер“ реши да вземе нещата в свои ръце и да организира преврат срещу Кремъл. След няколко бързи успеха, силите му бяха спрени по пътя към Москва. Пригожин първо беше изгонен, а след това убит.

„Въпреки твърдението на Золотов, че неговите сили са се представили „отлично“ по време на бунта, няма доказателства, че Росгвардия е предприела ефективни действия срещу „Вагнер“ – точно такъв вид вътрешна заплаха за сигурността, която е била създадена да потиска“, добави британското министерство на отбраната в своята оценка на разузнавателната информация.

Разбира се, бунтовниците от групата „Вагнер“ разполагаха с тежко въоръжение, включително основни бойни танкове и артилерия, докато подразделенията на Росгвардия, които се изправиха срещу тях, бяха зле оборудвани, за да се справят с бойно закалена и добре въоръжена сила. Решението да се оборудва Националната гвардия с по-тежко въоръжение е много вероятно пряк резултат от неспособността ѝ да спре паравоенните бунтовници, които се приближиха опасно близо до Москва.

„Създаването на танкови подразделения е явна милитаризация на Росгвардия, която подобрява нейната способност да се справя с военни и паравоенни заплахи за сигурността на режима на Путин. Това също така почти със сигурност демонстрира продължаващото доверие на Кремъл в лоялността на Росгвардия“, заключава британското министерство на отбраната в последната си оценка на разузнавателната информация.

Ставрос Атламазоглу, журналист в областта на отбраната, специализирал в специални операции, и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и морски батальон и щаб на армията).