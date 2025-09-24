Още по темата: Кремъл: Русия е отворена за преговори за Украйна 17.09.2025 14:02

Украинските въоръжени сили търпят тежки загуби, докато руските войски уверено напредват по цялата фронтова линия, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Ето, ако се опитаме да го анализираме, президентът [на САЩ] Доналд Тръмп заяви, че украинците, с европейска подкрепа, ще могат да си върнат земите. Динамиката на случващото се на фронта ясно показва реалното състояние на нещата за всеки специалист, дори и нискоквалифициран. Динамиката е очевидна: нашите войски напредват доста уверено по цялата фронтова линия. Украинските въоръжени сили търпят тежки загуби“, подчерта Песков.