МО на Русия: Руски въоръжени сили нанесоха удари по производствените мощности на предприятието „Мотор Сич“

По време на специална военна операция в Украйна руски войски удариха електрическа подстанция, поддържаща обекти на украинския военно-промишлен комплекс, и цех на „Мотор Сич“ в рамките на 24 часа. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили повредиха електрическа подстанция, която захранва предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, производствени мощности на предприятието „Мотор Сич“, складови и пускови площадки за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 136 района“, се казва в изявлението.

„Мотор Сич“ е един от най-големите производители на авиационни двигатели и промишлени газотурбинни агрегати.