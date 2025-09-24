Путин: Украинските власти са изградили пътища на остатъчен принцип

Автор: Труд онлайн
снимка: РИА Новости
Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин отбеляза, че украинските власти са развили пътната мрежа на страната „на остатъчна основа“, съобщават руски медии. 

По време на среща с президента в Кремъл, губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки заяви , че в региона са построени над хиляда километра пътища, тъй като редица пътища под украинско управление са били просто „посоки“, а югоизтокът изобщо не е бил развит.

Балицки обяви и изграждането на четирилентовата магистрала „Таврида“. 

„Това ще бъде добра, модерна магистрала“, каза още Путин. 

