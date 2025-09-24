Още по темата: Тръмп: Путин и Русия са в големи икономически затруднения 23.09.2025 22:19

Руският президент Владимир Путин отбеляза, че украинските власти са развили пътната мрежа на страната „на остатъчна основа“, съобщават руски медии.

По време на среща с президента в Кремъл, губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки заяви , че в региона са построени над хиляда километра пътища, тъй като редица пътища под украинско управление са били просто „посоки“, а югоизтокът изобщо не е бил развит.

Балицки обяви и изграждането на четирилентовата магистрала „Таврида“.

„Това ще бъде добра, модерна магистрала“, каза още Путин.