Русия има нова стратегия за евтини военни операции

На 7 септември Русия предприе най-мащабната си въздушна атака в войната срещу Украйна – 860 дрона Shahed и ракети за една нощ. Целите не се ограничаваха само до Украйна. Два дни по-късно 19 от тези експлозивни дрона преминаха в Полша, принуждавайки изтребителите на НАТО да излетят. Подобно нахлуване в румънското въздушно пространство последва само няколко дни по-късно. Това не бяха изолирани инциденти. Те белязаха по-широка тенденция, при която Москва превърна евтините, масово произвеждани експлозивни дронове в централен елемент на своята въздушна кампания, пише Foreign Policy.

През последните три години Русия значително увеличи броя на еднопосочните си атаки с дронове. В началото на войната Москва изстрелваше средно 150 до 200 от тези дронове на месец, според данни на украинските въздушни сили, анализирани от Центъра за стратегически и международни изследвания. Днес тя произвежда и разгръща близо 5000 месечно, средно над 1000 на седмица. Само през 2025 г. Русия е изстреляла над 33 000 дрона Shahed и техни варианти срещу Украйна. През същия период миналата година този брой е бил едва 4800.

За да поддържа производството си, Русия се възползва от международни вериги за доставки на електронни компоненти и, според съобщенията, продължава да използва и контрабандна западна електроника. Производството се разшири допълнително през последните месеци, особено в съоръжението IEMZ Kупол, където се разработват усъвършенствани варианти като баржиращия боеприпас Shahed-238, според доклади.

Този производствен капацитет позволява на Русия да внедрява иновации, да разработва различни варианти и да добавя системи за примамки към своите изстрелвания въз основа на обратна връзка от бойното поле. Най-модерният вариант Geran-3, например, се твърди, че има обхват до 2500 километра (1550 мили). Тази способност означава, че Русия не само е в състояние да изпрати 19 от тези дрона до Полша, както направи наскоро, но и може да нанесе удари още по-на запад. Цели в балтийските държави и части от Централна Европа вече са в обсега и Русия има капацитета да изстрелва тези дронове срещу множество държави едновременно.