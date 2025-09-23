Тръмп: ООН е бездействаща

Още по темата: Сиярто: Брюксел забранява на Унгария да комуникира с Русия и Беларус на Общото събрание на ООН 23.09.2025 16:51

Не успява да помогне за разрешаването на международни кризи

ООН е бездействаща и не успява да помогне за разрешаването на международни кризи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това по време на речта си на общите дебати на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

„Голям срам е, че аз трябваше да се занимавам с това вместо ООН. За съжаление, ООН дори не се опита да помогне с това. Разреших седем войни, разговарях с лидерите на всяка от страните участващи в тях, но дори не получих обаждане от ООН, с което да ми предложат помощ за сключване на сделки. ООН има огромен потенциал. Винаги съм го казвал – огромен, наистина огромен потенциал. Но дори не се доближава до това да го реализира“, каза Тръмп.