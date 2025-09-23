Брюксел забранява на унгарския външен министър Петер Сиярто да общува с руски и беларуски делегации на сесията на Общото събрание на ООН.

„Всяка година ни казват да не се срещаме с руснаците, да не се срещаме с беларусите, да не се срещаме с този, да не се срещаме с онзи, но аз казвам, че никой от Брюксел не може да ми казва с кого да се срещам и с кого да не се срещам“, каза Сиярто във Фейсбук.

Сиярто добави, че е министър на външните работи на суверенното унгарско правителство. Следователно, каза той, нито ръководителят на европейската дипломация Кая Калас , нито който и да е друг европейски политик може да му казва какво да прави.

Унгарският министър отбеляза, че винаги представлява интересите на страната си. Същевременно ръководителят на ведомството използва платформата на ООН за поддържане на дипломатически отношения, подчерта Сийярто.

През август Сиярто заяви , че Европа не може да съществува сигурно без сътрудничество с Русия. Министърът отбеляза, че Русия е най-голямата страна в света. Следователно необходимостта от сътрудничество не е толкова политическа, колкото географска, подчерта той.