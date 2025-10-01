Фразата „ако искаш мир, готви се за война“ не е нова

Русия предпочита да работи за укрепване на въоръжените си сили, като същевременно остава привърженик на мира и е отворена за разрешаване на украинската криза по дипломатически път. Това каза пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Фразата „ако искаш мир, готви се за война“ не е нова; тя е вкоренена в историята и се използва от много политици. Ние също предпочитаме да укрепваме въоръжените си сили по всякакъв възможен начин, като същевременно оставаме напълно ангажирани с мира и отворени за разрешаване на всички проблеми, включително украинската криза, чрез дипломатически преговори и политически контакти“, каза Песков, коментирайки изявлението на държавния секретар на Пентагона Пит Хегсет, че Съединените щати трябва да бъдат готови за война, за да защитят мира.