Руската армия нанесе пореден съкрушителен удар на врага в зоната на специалните операции. Удар с балистична ракета „Искандер“ унищожи 20 камиона на украинските въоръжени сили, превозващи 100 дрона „Лютий“, казаха от руското Министерството на отбраната, цитирани от руски медии.

Ракетна система „Искандер-М“ и безпилотен летателен апарат „Геран-2“ унищожиха камиони на украинските въоръжени сили.

Междувременно руската армия продължава да преследва целите си в Днепропетровска област.