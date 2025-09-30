Министърът на отбраната на САЩ пред стотици генерали: Превърнахме се в „woke ведомство“, стига!

Още по темата: Пийт Хегсет е свикал стотици американски генерали на спешна среща 25.09.2025 19:03

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви във вторник пред безпрецедентно събиране на висшия военен елит, извикан от бази по целия свят, че американската армия ще бъде реформирана, за да се сложи край на „десетилетния ѝ разпад“.

Изправен пред стотици генерали и адмирали в Куантико, щата Вирджиния, Хегсет обяви край на „идеологическата плява“, като посочи за примери фокуса върху климатичните промени, борбата с тормоза, „токсични“ лидери и назначения, базирани на раса или пол.

„Армията беше принудена от безумни и безотговорни политици да се съсредоточи върху грешни неща“, каза той. „Превърнахме се в „woke ведомство“, стига!“, подчерта Хегсет.

Обръщайки се към залата, пълна с най-висшите генерали и адмирали на Америка, събрани от цял свят без обяснение миналата седмица, Хегсет защити уволненията си на висши офицери, сред които най-висшият генерал на САЩ, който беше чернокож, и най-висшият адмирал на Военноморските сили, която беше жена. Той заяви, че офицерите, които е освободил, са били част от разбита култура.

Той обеща радикални промени в начина, по който се разглеждат жалбите за дискриминация и се разследват обвиненията за нарушения в Пентагона, като заяви, че при сегашната система висшите офицери ходят „по яйчни черупки“.

„Ако думите, които казвам днес, ви натъжават, тогава трябва да постъпите достойно и да подадете оставка“, каза Хегсет. „Тази администрация направи много от първия ден, за да премахне социалната справедливост, политическа коректност и токсичния идеологически боклук, който беше заразил нашето министерство, да изтръгне политиката, край на месеците на идентичността, офисите на DEI, пичове в рокли. Край на поклонението пред изменението на климата, край на разделението, разсейването или половите заблуди. Както казах преди и ще кажа отново, приключихме с тези глупости.”

Американската армия трябва да бъде аполитична, лоялна към Конституцията на САЩ и независима от всякакви партии или политически движения, пише Reuters.

Администрацията обяви план за изпращане на Националната гвардия в Чикаго, най-новият град в САЩ, където Тръмп възнамерява да разположи американски войски въпреки възраженията на местните власти.

През уикенда той обяви планове за изпращане на войски от Националната гвардия в Портланд, Орегон, а по-рано тази година изпрати гвардейци и действащи морски пехотинци в Лос Анджелис, въпреки протестите на местните власти.

По-рано този месец Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на Министерството на отбраната на „Министерство на войната“, връщайки се към наименованието, което то е носело до края на Втората световна война, когато властите са искали да подчертаят ролята на Пентагона в предотвратяването на конфликти.