Мирният план на Тръмп за Газа тества границите на влиянието на САЩ в Близкия Изток

Президентът Тръмп заяви в понеделник, че е „много, много близо“ до постигането на цел , която е убягвала на американските президенти повече от половин век: посредничество за траен мир в Близкия Изток, пише Newsweek.

Но докато Тръмп твърдеше, че споразумение за прекратяване на войната в Газа е почти на път, той все още се бори с ограниченията на американското влияние в региона - пречка, която е възпрепятствала предишните президенти да сложат край на десетилетния цикъл на насилие между Израел и неговите съседи.

Тръмп възприе оптимистичен тон, обявявайки подробностите за мирния план на администрацията си по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

Споразумението ще проправи пътя за „нова глава на сигурност, мир и просперитет за целия регион“, заяви Тръмп.

Мирният план на САЩ включва поетапно изтегляне на израелските войски от ивицата Газа, разоръжаване на Хамас, освобождаване на всички останали заложници, държани от екстремистката групировка в Газа, и реконструкция на територията, която е разрушена след близо две години война.

В понеделник, когато Нетаняху обяви от Белия дом, че подкрепя предложението на САЩ, се появи критичен елемент за постигане на прекратяване на огъня.

Нетаняху заяви, че планът ще постигне военните цели на Израел за прекратяване на военния капацитет на Хамас и връщане на заложниците, които групировката е взела от Израел при нападението си на 7 октомври 2023 г.

Но с приемането на сделката Нетаняху изглежда добави и израелски условия, които може да са трудни за Хамас – и това би могло да провали споразумението, както се е случвало и в миналото.

Нетаняху заяви, че съгласно споразумението Израел ще запази отговорността за сигурността в Газа в „обозримо бъдеще“ – противоречива позиция, която той заема от началото на войната и която не е популярна сред някои съюзници на САЩ в региона. Той също така сигнализира, че продължава да се противопоставя на признаването на палестинската държавност.

Израелският лидер отправи и остро предупреждение към Хамас, заявявайки, че Израел ще продължи войната в Газа, ако групировката отхвърли мирния план или го приеме, но след това не изпълни условията, поставени от САЩ.

„Израел ще завърши работата сам. Това може да се направи по лесния начин или може да се направи по трудния начин, но трябва да се направи“, каза Нетаняху.

Коментарите отразяваха неподчинението на Нетаняху пред нарастващата изолация на Израел на световната сцена. Миналата седмица няколко световни лидери напуснаха залата преди речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН. Протестът дойде, след като Обединеното кралство, Франция, Канада и Австралия признаха палестинската държавност в ход, целящ да окаже по-голям натиск върху Израел да прекрати войната.

В понеделник Нетаняху предприе една стъпка, за да отговори на някои от тези опасения, като се извини на премиера на Катар за въздушния удар на Израел по-рано този месец, насочен срещу лидерите на Хамас в катарската столица Доха. Извинението дойде по време на телефонен разговор с Нетаняху, Тръмп и премиера на Катар по-рано през деня в понеделник, преди лидерите на САЩ и Израел да говорят с репортери.

Въздушният удар разгневи арабските лидери в региона и предизвика осъждане и от администрацията на Тръмп, което е рядък разрив между Израел и САЩ.

Дали извинението е достатъчно, за да накара катарците да окажат натиск върху Хамас да се съгласи с плана, остава неясно.

Мирният план беше представен на Хамас и служител заяви, че групировката го разглежда „добросъвестно“, според доклад на Асошиейтед прес.

Също така е открит въпросът дали САЩ имат достатъчно влияние в региона, за да принудят Хамас да приеме мирното им предложение. Водените от САЩ преговори за прекратяване на огъня между Израел и Хамас многократно се провалят от началото на войната.

Преди началото на втория си мандат Тръмп обеща, че ще сложи край на войната в Газа, както и на други конфликти, включително войната на Русия в Украйна. Тези обещания се сблъскаха с реалността, тъй като администрацията на Тръмп се бори да принуди противниците си в Близкия Изток и Европа да седнат на масата за преговори.

В понеделник Тръмп даде уверение, че Хамас ще подкрепи мирния план, но подобно на Нетаняху, той си остави и свобода на действие, в случай че сделката се провали.

„Чувам, че Хамас също иска да свърши това и това е добре“, каза той. „Ако не“, каза Тръмп на Нетаняху, „ще имате пълната ни подкрепа да направите това, което е необходимо.“