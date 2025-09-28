Въоръжен мъж на лодка откри огън по посетителите в бар в САЩ

Трима са убити, а най-малко 8 ранени

Трима души бяха убити, а най-малко осем други бяха ранени, когато въоръжен мъж на лодка спря до крайбрежен бар в Северна Каролина и откри огън, съобщиха властите.

"Задържан е заподозрян във връзка със стрелбата в American Fish Company в Саутпорт, съобщи в прессъобщение служителят по връзки с обществеността на града Чиан Кетчум.

"Стрелбата в Саутпорт е станала малко преди 21:30 ч., когато лодка се е приближила до бара и единственият човек на борда е открил огън", каза Кечъм. "След това стрелецът е избягал към близкия крайбрежен воден път, насочвайки се към съседната община Оук Айлънд."

Около половин час по-късно екипаж на бреговата охрана на САЩ забелязал човек, съответстващ на описанието на заподозрения, да товари лодка на обществена рампа в Оук Айлънд и го задържал, се казва в съобщението.

Лицето се очаква да бъде предадено за разпит, със съдействието на Бюрото за разследване на щата Северна Каролина.

Мотивът не е установен, но „няма известна друга реална заплаха за обществеността“, се казва в съобщението.

От началото на годината в САЩ е имало най-малко 320 масови стрелби – с най-малко четирима простреляни, отбелязва CNN.