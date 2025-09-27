Спор между Мелания и Доналд Тръмп на Marine One? Не, президентът е бил загрижен за безопасността на съпругата си

Според експерти по четене по устните, това, което изглеждаше като разгорещен спор между президента на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, заснет от камера пред Белия дом, всъщност е бил оживен разговор за повредата на ескалатора при пристигането им в централата на ООН.

Широко споделяният клип показва как президентът сочи с пръст към първата дама, която отговаря, като поклаща глава по време на разговора, заснет през прозорците на Marine One, докато той каца на Южната морава в сряда вечерта.

Докато мнозина онлайн спекулират, че кадрите показват лют спор между двамата - подобен на този между френския президент Еманюел Макрон и съпругата му, които бяха хванати да се карат, докато слизат от самолет по-рано тази година - експертите смятат, че разговорът е бил за инцидента с ескалатора в централата на ООН в Манхатън предния ден.

„Според моето тълкуване, не мисля, че Доналд Тръмп се е заяждал с Мелания Тръмп, а с щуротиите в ООН“, каза пред Daily Mail съдебният четец по устни Джереми Фрийман, който е давал показания като експерт по съдебни дела в Обединеното кралство. Той смята, че Мелания е казала, че Тръмп „просто е продължил“, когато ескалаторът внезапно се е спрял, докато са били на него.

„Беше невероятно. Как може да се направи това?“ огворил главнокомандващият на Мелания, според Фрийман.

„Доналд, погледни ме“, казва му тя, преди да слязат от хеликоптера и да преминат през поляната, хванати за ръце.

Тръмп призова за арести, след като ескалаторът в централата на ООН внезапно спря да работи веднага щом той и първата дама стъпиха на него във вторник преди обръщението му към Общото събрание.

Първата дама, застанала пред Тръмп, се спъна, когато ескалаторът се повреди, показва видео.

„Удивително е, че с Мелания не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лице напред“, написа по-късно Тръмп онлайн за инцидента. „Само че всеки от нас се държеше здраво за парапета, иначе щеше да е катастрофа.“

Тръмп обяви момента за „абсолютен саботаж“, цитирайки репортаж на Times of London, че служители на ООН са били чути да се шегуват, че може да изключат ескалатора и да накарат Тръмп да отиде до залата, за да произнесе речта си.

Друг експерт по четене по устните, Никола Хиклинг, също смята, че Тръмп е бил разстроен относно безопасността на Мелания в момента, заснет в хеликоптера.

„Не мога да им простя, те се опитаха да те наранят“, казал Тръмп на жена си в един момент в хеликоптера, според Хиклинг.

„Не можем да позволим това, трябва да се пазим, ти не си в безопасност“, отговорила тя.

След това президентът продължил: „Те са приключили. Трябва да ги предизвикаме“, според Хиклинг.