Робърт Кенеди-младши: САЩ отхвърля глобалните цели в областта на здравеопазването

Хроничните заболявания са се удвоили за едно поколение

Робърт Кенеди-младши заяви, че САЩ ще отхвърлят декларацията на ООН за хроничните заболявания, защото тя пренебрегва „най-належащите здравни проблеми“ и, в по-широк смисъл, защото администрацията на Тръмп не е съгласна с политиките, които той описа като насърчаващи абортите и „радикалната идеология на пола“.

Кенеди, който изказа своето мнение на среща на ООН за превенция и борба с хронични заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и диабет, не даде подробности за въпросите, които според него са били пренебрегнати, пише The New York Times.

В текста на декларацията на ООН не се споменават репродуктивните права или идеологията на пола. Думата „пол“ се появява няколко пъти в документа, но само в контекста на конкретните здравни предизвикателства, пред които са изправени жените.

Въпреки съпротивата на Съединените щати, се очаква декларацията да бъде одобрена от мнозинството от 193-те държави членки на организацията през октомври.

Президентът Тръмп, който често критикува ООН, по-рано тази година нареди на Съединените щати да се оттеглят от Световната здравна организация, агенция на ООН, поради твърдения, че тя е се справила неправилно с пандемията от коронавирус и поради това, което той нарече „неуспех да приеме спешно необходимите реформи“.

Защитниците на общественото здраве заявиха, че са объркани и разочаровани от изказванията на Кенеди, които бяха публикувани и в социалните медии. Много от амбициозните цели на ООН за намаляване на незаразните болести изглеждат в съзвучие с програмата „Make America Healthy Again“ („Да направим Америка отново здрава“) на министъра на здравеопазването, която се фокусира върху хроничните заболявания, детското затлъстяване и ултрапреработените храни.

Декларацията има широка подкрепа от световни експерти по здравеопазване, въпреки критиките, че препоръките в по-ранния проект са били отслабени по настояване на индустрията. Промените включват премахването на мерки като високи данъци и графични предупредителни етикети, които да намалят търсенето на тютюн, алкохол и подсладени с захар напитки. В окончателния проект също са премахнати всички позовавания на захарни напитки.

„Хроничните заболявания са се удвоили за едно поколение. Милиони деца сега губят здрави години, преди да достигнат зряла възраст“, каза Кенеди. „Тази криза не спира на границите на Америка.“

Той заяви, че Общото събрание на ООН е превишило ролята си и че Съединените щати не могат да приемат насърчаването на абортите и „идеологията на пола“.

„Ние вярваме в биологичната реалност на пола“, каза Кенеди. „Както каза президентът Тръмп, глобалните бюрократи нямат абсолютно никакво право да атакуват суверенитета на нации, които желаят да защитят невинния живот.“