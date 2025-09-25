САЩ вдигнаха изтребители заради четири руски самолета край Аляска

Американски изтребители са били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи в близост до Аляска, съобщи Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD).
В изявлението на NORAD се казва, че вчера в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска са били засечени и проследени два бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35. Девет американски самолета – самолет за командване и контрол Е-3 „Сентри“, четири изтребителя Ф-16 и четири самолета за дозареждане КС-135 – били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат чуждите самолети.
Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението. Подобни руски полети в близост до Аляска са рутинни и не се смятат за заплаха, добавя НОРАД.
PETERSON SPACE FORCE BASE, Colo. – The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked two Tu-95s and two Su-35s operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) on Sept. 24, 2025.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 25, 2025
NORAD responded with an E-3, four F-16s, and four KC-135… pic.twitter.com/Lzktu5aZUg