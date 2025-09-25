Тръмп се подигра на Байдън, изобрази го с автоматична писалка, вместо с портрет, на „президентска алея на славата“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп откри „президентска алея на славата“ от черно-бели портрети по стената на Западното крило на Белия дом, но имаше едно очевидно отсъствие. 82-годишният президент Байдън е представен не с портрет, а с изображение на автоматична писалка.

Белият дом публикува видеоклип на пълния състав в сряда.

„Президентската алея на славата пристигна на колонадата на Западното крило“, публикува Марго Мартин, специален асистент на Тръмп, в X, заедно с кадри от стената.

Автоматичната писалка, устройство за подписване на документи вместо официален подпис, се използва рутинно от президенти. Използването ѝ от Байдън обаче е цитирано от Тръмп и висши републиканци като доказателство, че неговите помощници са се опитвали да прикрият психическото му състояние докато е заемал поста.

Комисията за надзор на Камарата на представителите, ръководена от републиканците, и юрисконсулът на Белия дом разследват използването на химикалката от Байдън, което Тръмп нарече „най-големият скандал може би през последните 100 години“.

„Искам да кажа, че по същество, който и да е използвал автоматичната писалка, е бил президентът. И това е погрешно. Това е незаконно, толкова е лошо и е толкова неуважително към нашата страна“, каза Тръмп през юни.

Байдън нарече обвиненията и разследването на Министерството на правосъдието за използването на автоматична писалка по време на неговия мандат „просто разсейване“.

„Нека бъда ясен: аз взех решенията по време на моето президентство. Аз взех решенията за помилванията, изпълнителните заповеди, законодателството и прокламациите. Всяко предположение, че не съм го направил, е нелепо и невярно“, каза той.

Сенатор Тед Круз говори по време на изслушване в съдебната комисия на Сената с изложба на „Подписите на Байдън с автоматична писалка“ зад него.

Тръмп отдавна обмисля да замени Байдън с химикалката в Алеята на славата, като заяви пред The ​​Daily Caller този месец, че не всички президенти ще бъдат третирани еднакво, когато портретите бъдат разкрити.

„Ще поставим снимка на автоматичната химикалка“, каза Тръмп, когато го попитаха дали Байдън ще бъде изобразен. Той също така е разместил портретите в Белия дом на Барак Обама, Джордж Буш-младши и Джордж Буш-старши.

Тръмп проявява голям интерес към ремонтите в Белия дом, като обновява Розовата градина това лято и асфалтира тревата в стила на Мар-а-Лаго, неговия клуб в Палм Бийч.