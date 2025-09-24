Ето кои са седемте войни, които Доналд Тръмп е прекратил

Държавният департамент на Съединените щати публикува в профила си в Инстаграм списък със седемте войни, които американският президент Доналд Тръмп оповести, че е прекратил по време на речта си пред Общото събрание на ООН.



В тази връзка Тръмп се оплака, че въпреки че е сложил точка на цели седем конфликта, никой не му се е обадил, за да го поздрави за дипломатическите му качества. След това той отново вмъкна, че само заради това заслужава да получи Нобеловата награда за мир.



Иначе списъкът включва конфликтите между Армения и Азербайджан, Косово и Сърбия, Тайланд и Камбоджа, Демократична република Конго и Руанда, Индия и Пакистан, Египет и Етиопия и Израел и Иран.

По думите на Тръмп във всички тези случаи намесата му е била от решаващо значение за постигането на примирие, подписването на мирен договор или прекратяването на огъня. Единственият конфликт, в който САЩ се намесиха военно, бе този между Израел и Иран, когато на 13 юни бомбардираха подземните ядрени съоръжения на Иран.