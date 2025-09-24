Стрелба в службата на ICE в Далас, най-малко трима души са загинали (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
„Множество“ хора са били простреляни в полеви офис на Имиграционната и митническа служба в Далас, съобщи ABC News.
Не е ясно веднага колко души са били простреляни, като според непотвърдена информация в социалните мрежи най-малко 3-ма са загинали.
Според полицейски източници, заподозреният е бил снайперист на покрив, въоръжен с пушка. Стрелецът, идентифициран от полицията като бял мъж, е починал от самонанесена огнестрелна рана в главата, докато агентите са се приближавали.
An active shooter situation has been reported at a Dallas ICE facility.— AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) September 24, 2025
Reports are 3 people are critically injured.
More violence from the left?
pic.twitter.com/0FvfLcZnAX