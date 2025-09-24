Стрелба в службата на ICE в Далас, най-малко трима души са загинали (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Америка

„Множество“ хора са били простреляни в полеви офис на Имиграционната и митническа служба в Далас, съобщи ABC News.

Не е ясно веднага колко души са били простреляни, като според непотвърдена информация в социалните мрежи най-малко 3-ма са загинали.

Според полицейски източници, заподозреният е бил снайперист на покрив, въоръжен с пушка. Стрелецът, идентифициран от полицията като бял мъж, е починал от самонанесена огнестрелна рана в главата, докато агентите са се приближавали.

