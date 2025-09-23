Чарли Кърк е първата жертва на убийство в името на транссексуалните - ето защо няма да е последната

Коментарът е на Рич Лоури за The Times.

С убийството на Чарли Кърк може би сме преживели първото си про-транс убийство.

Изненадан ли е някой?

Транс каузата е била пропита с ирационален плам от самото начало, нейният етос е дълбоко нелиберален и дори заплашителен - просто попитайте Дж. К. Роулинг.

Независимо дали е било точно или не, имплицитното послание на движението за права на гейовете е било „Живей и остави другите да живеят“, докато имплицитното про-транс искане е „Съгласете се с всяко твърдение, което правим, независимо колко е неправдоподобно“.

Покойният историк и библиотекар на Конгреса Джеймс Билингтън е написал интелектуална история за европейската революционна традиция, „Огън в умовете на мъжете: Произход на революционната вяра“.

Какво обяснява интензивността и гнева на транс защитниците?

Първо, хората, които са „преминали“, са вложили огромно количество емоционални и финансови инвестиции в своя избор и няма връщане назад.

Последното нещо, което искат да чуят - от когото и да било - е, че всичко това е измама, че са пропиляли цялата тази психическа енергия и пари, че са си навредили чрез хормони или хирургическа намеса без причина.

Нивото на заблуда, свързано с транс каузата, изисква натиск на всички фронтове, за да се приеме всяко твърдение на транс защитниците и да се потуши всяко несъгласие: Ако има и една пукнатина в структурата, това дискредитира цялото начинание.

Въпросът за транс спорта, например, не би изглеждал като хълм, на който да се умре, предвид народната опозиция, която поражда.

Но ако така наречените транс жени не могат да играят срещу истински жени в състезателни спортове, тогава това неприемливо поставя под въпрос тяхната легитимност като жени.

По подобен начин не е достатъчно да се приемат местоименията на транс хората - всеки трябва да започне да определя свои собствени местоимения във всеки имейл и всеки документ.

Цялото нещо е малко като филма „Shutter Island“ (спойлер за сюжета), в който персоналът на лудница се отдава на заблудите на един дементен мъж като най-добрия начин да го лекува.

Идеята за самоубийство виси над транс дебата.

Трансджендър защитниците обвиняват за физиологичния дистрес на хората, страдащи от полова дисфория, онези, които поставят под въпрос транс ортодоксалността, така че смятат, че онези, които отказват да се съгласят, буквално карат трансджендър хората да се самоубиват.

Това се повтаря отново и отново и прави приемането на трансджендър твърденията въпрос на живот и смърт.

Няма значение, че наративът около самоубийството - както адвокатът на ACLU призна пред Върховния съд в устни пледоарии по делото „САЩ срещу Скрмети“ в Тенеси - е неверен.

На всичкото отгоре всеки основен проблем за левицата винаги е мостът Едмънд Петъс.

Каквато и да е новата кауза, тя трябва да бъде обвързана с моралната неотложност - и безспорната праведност - на борбата за граждански права.

В морално отношение, прогресистите винаги се поставят в позицията на Мартин Лутър Кинг и Търгуд Маршал, защитниците на „правилната страна на историята“, докато техните опоненти постоянно стоят на вратата на училището.

Дебатът за транссексуалните през последното десетилетие е съпроводен от две тревожни събития.

Едното се случи през 2015 г., когато транссексуалната журналистка Зоуи Тур заплаши по време на телевизионен дебат да вкара Бен Шапиро в болница, защото не приема местоименията й.

Другото се случи по-рано този месец, с ареста на комика Греъм Линехан на летище Хийтроу за публикации в X, противопоставящи се на транс дневния ред.

И двата инцидента демонстрираха фанатизъм и нежелание да се толерира каквато и да е опозиция.

Тази пламенност не предполага самоувереност: Хората са склонни да бъдат най-емоционални в дебата, когато защитават уязвима позиция или се страхуват, че губят.

Дори когато постигаха най-големи печалби, защитниците на транс каузата сякаш осъзнаваха крехкостта на собствената си позиция, кула от Дженга на ирационалност, която не можеше да издържи и най-малката проверка.

А сега някой, който, както майка му се е изразила, е станал по-„ориентиран към правата на транссексуалните“ и, по собствените му думи, е искал да спре „омразата“ на Чарли Кърк, убил е известен дисидент от транс ортодоксалността.

Средствата на Тайлър Робинсън са шокиращи, но неговият нелиберален импулс в полза на транссексуалната кауза е много познат.