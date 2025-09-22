Връзката между парацетамола и аутизма: Тръмп заяви, че ще направи "удивително" съобщение

На събитие, проведено в Овалния кабинет в понеделник, се очаква президентът на САЩ да препоръча бременните жени в САЩ да приемат Тайленол, известен в други страни като парацетамол, единствено при борба с много висока температура, съобщава BBC.

На поменната служба на Чарли Кърк в неделя Тръмп заяви, че има да направи „невероятно“ съобщение за аутизма, заявявайки, че е „извън контрол“, но че сега може да има причина за това.

Някои проучвания показват връзка между бременни жени, приемащи Тайленол, и аутизма, но тези открития са противоречиви и не доказват, че лекарството причинява аутизъм.

Тайленол е популярна марка обезболяващи, продавани в Съединените щати, Канада и други страни. Активната му съставка е ацетаминофен, известен като парацетамол извън Северна Америка.

Производителят на Тайленол, Kenvue, защити употребата на лекарството при бременни жени. В изявление пред BBC той каза: „Вярваме, че независимите и надеждни научни изследвания ясно показват, че приемът на ацетаминофен не причинява аутизъм. Категорично не сме съгласни с всяко предположение за противното и сме дълбоко загрижени за здравния риск, който той представлява за бременните жени.“

Ацетаминофенът е най-безопасният вариант за облекчаване на болката за бременни жени, добави той, и без него жените са изправени пред опасен избор между страдание от състояния като треска или използване на по-рискови алтернативи.

BBC се свърза с Министерството на здравеопазването и социалните услуги (HHS) за коментар.

През април лидерът на HHS Робърт Ф. Кенеди-младши обеща „мащабни усилия за тестване и изследване“, за да се определи причината за аутизма в рамките на пет месеца. Но експертите предупредиха, че откриването на причините за аутизма – сложен синдром, който се изследва от десетилетия – няма да бъде лесно.

Широко разпространеното мнение сред изследователите е, че няма единна причина за аутизма, който се смята за резултат от сложна комбинация от генетични и екологични фактори.

Американският колеж по акушерство и гинекология заяви, че лекарите в цялата страна последователно са идентифицирали Тайленол като едно от малкото безопасни болкоуспокояващи за бременни жени.

„Минали проучвания не показват ясни доказателства, демонстриращи пряка връзка между разумната употреба на ацетаминофен през който и да е триместър и проблемите с развитието на плода“, заяви групата. Лекарството се препоръчва от други големи медицински групи, както и от други правителства по света.

През август, изследователски преглед, ръководен от декана на Училището по обществено здраве „Чан“ към Харвардския университет, установи, че децата може да са по-склонни към аутизъм и други неврологични разстройства, когато са изложени на Тайленол по време на бременност.

Изследователите твърдят, че трябва да се предприемат някои мерки за ограничаване на употребата на лекарството, но заявиха, че болкоуспокояващото средство все още е важно за лечение на треска и болка при майката, което също може да има отрицателни последици за децата.

Но друго проучване, публикувано през 2024 г., не открива връзка между излагането на Тайленол и аутизма.

„Няма солидни доказателства или убедителни проучвания, които да предполагат причинно-следствена връзка“, каза Моник Бота, професор по социална и развойна психология в университета Дърам.

Д-р Бота добави, че облекчаването на болката при бременни жени е „изключително недостатъчно“, като Тайленол е един от малкото безопасни варианти за тази популация.

Диагнозите на аутизъм са се увеличили рязко от 2000 г. насам, а до 2020 г. процентът сред 8-годишните е достигнал 2,77%, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ. Учените приписват поне част от това увеличение на по-голямата осведоменост за аутизма и по-широкото определение на разстройството. Изследователите също са изследвали факторите на околната среда. В миналото Кенеди предлагаше развенчани теории за нарастването на процента на аутизъм, обвинявайки ваксините, въпреки липсата на доказателства.