Мъск: Чарли Кърк беше убит от Мрака, защото показа Светлината на хората

"Чарли Кърк беше убит от Мрака, защото показа Светлината на хората". Това заяви лаконично милиардерът Илон Мъск по време на церемонията в памет на консервативния активист Чарли Кърк, който бе публично застрелян на събитие на 10 септември. Убийството се случи в двора на университета Utah Valley и пред очите на на над 60 000 присъстващи.

Емоционално слова направиха също президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият заместник Джей Ди Ванс.

Тръмп и Мъск седяха един до друг в президентската ложа на стадион „Стейт Фарм“, където се проведе погребалната служба по прощаването с Кърк. Двамата разговаряха за първи път след спора им, припомня Daily Mail.

Президентът казал на милиардера, че му „липсва“, съобщава изданието, цитирайки четецът по устни Никола Хиклинг.

Според Хиклинг, Тръмп попитал: „Как си?“, когато се обърнал, за да поздрави Мъск. След това бизнесменът очевидно свил рамене, когато президентът на Белия дом казал: „И така, Илон, чух, че искаш да поговорим.“

Когато изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт се присъединила към разговора, американският лидер предложил „да се намери начин да се оправят нещата“. Бизнесменът кимнал одобрително. След това Тръмп хванал ръката му и казал: „Липсваше ми.“

"Преди по-малко от две седмици нашата страна загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот", обяви Тръмп на церемонията.

"Чарли е мъченик за свободата на Америка", отбеляза американският държавен глава в речта си. "Знам, че говоря от името на всички тук днес, когато казвам, че никой от нас никога няма да забрави Чарли. И историята също няма да го забрави."

"От него ще запомним, че е по-добре да стоим на краката си и да защитаваме САЩ и истината, отколкото да умрем на колене", каза вицепрезидентът Ванс. "Приятели, за Чарли трябва да запомним, че той е герой за Съединените американски щати. И той е мъченик за християнската вяра", добави на свой ред Джей Ди Ванс.