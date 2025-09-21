Запомнете Чарли Кърк по тези пет думи, които изрече преди няколко години

Коментарът е на Салена Зито, журналистка за „Вашингтон Ексаминер“ и авторка на неотдавнашния бестселър номер 1 на „Ню Йорк Таймс“ – „Бътлър“, за The Times.

Две минути преди Чарли Кърк да почине, го търсех в X. Знаех, че току-що е започнал поредния си кръг от дебати в колежа и исках да го видя в действие.

Първото видео, което видях от посещението му в университета Юта Вали, го показваше с широка усмивка, хвърляйки шапки на публика, готова да го приветства - и да не се съгласи с него. Той винаги приветстваше и двете страни.

След това натиснах „Опресни“ в емисията си и видях немислимото. Ужасяваща сцена. Кърк е улучен от куршум. Кръв се лееше от врата му.

Отначало предположих, че е изкуствен интелект. Но разбира се, не беше. Като милиони други, неволно бях станала свидетел на убийството на един жизнерадостен 31-годишен мъж, основателят на Turning Point USA, най-влиятелното консервативно младежко политическо движение в съвременната американска история.

Преди 14 месеца бях в Бътлър, Пенсилвания, само на четири фута от сцената, когато куршум одраска ухото на президента Тръмп. По-късно Тръмп благодари на „Божията ръка“, че го е спасила онзи ден.

Трудно е да се повярва, че Бог не е направил същото за Чарли Кърк.

Но Кърк, когото срещнах за първи път преди десет години, разбираше повече от всеки друг, че Бог работи по мистериозни начини. И въпреки че беше само на 31 години, той знаеше, че движението му ще живее дълго след като той си отиде.

Роден в семейство от горната средна класа в предградието на Чикаго Арлингтън Хайтс, Кърк проправя свой собствен път от ранна възраст. За първи път привлече вниманието ми, когато беше на 18 години и обикаляше университетски кампуси в Средния Запад, призовавайки присъстващите да обсъждат консервативните му идеи. По това време президентът Обама и прогресивната политика доминираха сред най-младите избиратели в Америка. Но Кърк силно чувстваше, че има различен път. Твърдо религиозен, той вярваше, че хората на неговата възраст губят чувство за общност и надежда и че трябва да се ангажират с живот, основан на семейството и християнските ценности.

Срещнах го лично около година-две по-късно, на събитие на Консервативна конференция за политически действия в предградията на Вашингтон. Той вървеше през фоайето на хотела с широка усмивка на лице, обграден от поне 20 до 30 млади хора, почти всички с червени ризи, готови да покажат на Републиканската партия, че може да спечели президентските избори чрез младежко движение, основано на вярата.

Въпреки че имаше изключително традиционни вярвания, в този момент се чувствах сякаш е лидер на контракултурна революция. Попитах го дали се чувства като такъв.

Никога няма да забравя отговора му.

Той просто се усмихна и каза: „Никога не става въпрос за мен.“

През годините поддържахме връзка, предимно чрез имейл или лични съобщения, но ми беше ясно, особено през последната година, че това, което той започна с Turning Point USA, е резонирало с поколение, търсещо цел.

Поколението Z се противопоставя на дългото плъзгане на Америка към секуларизъм, като все по-голям брой млади хора – особено млади мъже – казват, че са религиозни. Макар че са толерантни към различията, това поколение на възраст от 13 до 28 години е по-за брака от милениалите и прави по-малко случаен секс. Turning Point има 900 колежански клона и 1200 гимназиални групи в цялата страна, а влиянието му върху Републиканската партия нараства. Неотдавнашно проучване на AtlasIntel показа, че рейтингът на одобрение на Тръмп сред 18 до 29-годишните се е повишил до 52,7% през февруари.

Това е генерационна трансформация. И може би не бива да е изненада. Напоследък мобилните телефони и социалните медии сякаш са изместили религията, но нито едното, нито другото не предлагат истинска общност или принадлежност. Кърк беше с една крачка напред, предлагайки ярка светлина в тъмнината.

В неделя той ще бъде почетен на стадион с 63 000 места в Аризона. Но през последните десет дни спонтанни бдения се появиха в градовете из цялата страна и в моя роден щат Пенсилвания. От Съмърсет до Слипери Рок, от Йорк до Йънгстаун, млади хора дойдоха със стотици и хиляди, за да скърбят за кончината му, но и да наберат сили и да покажат солидарност с това, което той представляваше.

Присъствах на бдение в Лигоние, близо до родния ми град, където се събраха няколкостотин души, повечето от които под 30 години. В продължение на часове те се изсипваха в беседката на града, държаха се за ръце и пееха, докато слънцето залязваше в далечината. За първи път, откакто Кърк почина, почувствах надежда.

Защото, въпреки че го няма, знам, че нищо няма да спре движението му.

Както настоя преди десет години пред мен, никога не ставаше дума за него.