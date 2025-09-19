Последният съвет, който Чарли Кърк ни завеща

Коментарът е на Бетани Мандел, писател и водещ на подкасти в „The Mom Wars“, за The New York Post.

Убийството на Чарли Кърк остави зееща рана в консервативното движение и в сърцата на милиони американци, които се възхищаваха на неговата смелост, яснота и убеждение. Престъплението остави след себе си и шестата и последна книга на Чарли, която ще излезе този декември – „Спрете в името на Бог: Защо почитането на съботата ще промени живота ви“.

Това заглавие сега се чете по-малко като рецепта за индивидуално усъвършенстване и по-скоро като наследство, призив да се продължи напред един от най-важните уроци, които той искаше да предаде: необходимостта да се спре, да си почине и да се върне към Божия ритъм на живот.

Чарли беше християнин, но беше откровен за това как спазването на традиционно еврейското спазване на съботата – а именно изключване на телефона си, откъсване от неистовия ритъм на политиката и посвещаване на 24 часа от всяка седмица на вярата и семейството – промени живота му.

На неотдавнашно събитие на Turning Point USA той и съпругата му Ерика говориха за това какво означава тази практика за брака им, за здравия им разум и за вярата им.

„Изключете телефона си за един ден“, настоя Чарли. „Без контакт, без социални медии, без работа. Психичното ви здраве ще се подобри драстично.“

„Всеки петък вечер си почивам в еврейска събота“, продължи той. „Изключвам телефона си от петък вечер до събота вечер. Светът не може да ме достигне, не получавам нищо от света. Той ще ме благослови безкрайно.“

Ерика обясни как изглежда това на практика.

„Когато изключи телефона си и го прибере в чекмеджето, той е изцяло насочен към семейството. Няма разсейване. Най-накрая успява да рестартира мозъка си. Най-накрая успява да диша. Като съпруга, няма нищо по-ценно от здравия разум на съпруга ми... Виждала съм как това го променя и влияе на семейството ни по най-красивите начини.“

Техните показания бяха дълбоко контракултурни.

В общество, което възхвалява заетостта, постоянната свързаност и илюзията, че винаги трябва да сме на разположение, Чарли и Ерика проповядват почивка. Не мързел, а умишлена почивка.

Обстоятелствата около убийството на Чарли придават на това послание още по-голяма спешност.

Той е бил убит, както се твърди, от млад мъж, радикализиран от интернет, някой „терминално онлайн“, чийто свят е бил изкривен от алгоритми и цифрови ехо камери, докато умът му не се е превърнал в насилие.

Тайлър Робинсън се е потопил в правене на точно обратното на това, което е моделирал Чарли.

Излизането от интернет, прекарването на време в молитва, излизането навън, разговорите лице в лице със семейството и приятелите може би са спасили здравия разум на предполагаемия убиец, душата му и бъдещето му.

Това със сигурност е запазило и здравия разум на Чарли.

Сега, седмица след ужасяващото му убийство, някои от онези, чиито животи е докоснал, следват примера на Чарли.

„В чест на Чарли, вече няма да бъда онлайн от залез слънце в петък до залез слънце в събота“, заяви приятелят на Чарли, Дейв Рубин, миналата седмица в трогателна публикация в X.

Промяната на Рубин не е просто почит; това е признание, че спазването на съботата е противоотрова срещу болестта на нашата епоха.

В еврейската традиция, от която е черпил Чарли, съботата се нарича „вкус на вечността“.

Това е седмично напомняне, че нашата стойност не се крие в нашата продуктивност или в нашите туитове, а в това да бъдем обичани Божии деца.

Това е бунт срещу тиранията, независимо дали е тиранията на фараона в древен Египет или тиранията на алгоритъма днес.

И не се заблуждавайте, американците днес са поробени.

Поробени от телефоните си, от известията си, от безкрайния цикъл на възмущение, който никога не спира да се върти.

Както губернаторът на Юта Спенсър Кокс го каза, призовавайки младите хора да „докоснат тревата“, човешкият дух не може да оцелее в вечен дигитален плен.

Шъбатът не е само за религиозно набожните, а спасителен пояс за всеки, който иска да си върне здравия разум и човечността.

Чарли Кърк разбираше това, живееше го и го проповядваше.

В живота си шабатът го направи по-добър съпруг, по-добър и внимателен баща и по-ясен мислител.

В смъртта му, Съботата може би е най-добрият начин да го почетем.

Независимо дали сте евреин или християнин или нито едно от двете, религиозен или светски, консервативен или либерал, простият акт да изключите телефона си за 24 часа, веднъж седмично, може да промени живота ви.

Докато скърбим за загубата му, ние също трябва да приемем неговото предизвикателство.

Вземете един ден. Изключете всичко.

Дръжте близките си близо. Молете се. Разходете се навън.

Прочетете книга. Играйте с децата си. Оставете душата си да диша.

Чарли Кърк ни напусна твърде рано. Но ритъмът, в който той живееше, остава.

Нека почетем Чарли, като го живеем, седмица след седмица, до деня, в който ще се присъединим към него във вечния му покой.