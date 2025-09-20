Зона, забранена за полети, ще бъде въведена в Аризона по време на възпоменанието за Чарли Кърк

Местните власти очакват най-малко 63 000 души да присъстват

Американските власти ще затворят небето над Глендейл, Аризона, дом на стадион „Стейт Фарм“, където на 21 септември ще се проведе възпоменателна служба за американския консервативен активист Чарли Кърк, съобщава Fox News.

Местните власти очакват най-малко 63 000 души да присъстват на погребението на Кърк. Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други официални лица. Според правоохранителните органи това прави събитието „привлекателна мишена за екстремистите“. Те не изключват възможността онези, които не са съгласни с реториката на Кърк, да се опитат да организират протести извън стадиона.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативен активист, той беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп. Кърк също така многократно се противопоставяше на американската военна помощ за Украйна.

Заподозреният в убийство Тайлър Джеймс Робинсън беше арестуван вечерта на 11 септември. На 16 септември той беше официално обвинен по седем обвинения, първото от които е утежнено убийство, а второто е незаконно използване на огнестрелно оръжие, довело до тежка телесна повреда. Той е обвинен и в две възпрепятстване на правосъдието. Робинсън е изправен и пред две обвинения за манипулиране на свидетели и едно обвинение за извършване на насилствено престъпление в присъствието на деца.