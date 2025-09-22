Тръмп и Мъск загърбиха враждата си на службата в памет на Чарли Кърк, ето какво си казаха (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп и Илон Мъск заявиха, че са били вдъхновени от убития активист Чарли Кърк да оставят враждата си зад гърба си на погребението му. Според експерт по четенето по устни главнокомандващият е казал на технологичния магнат, че му липсва от много.

Тръмп и Мъск бяха забелязани да се ръкуват в ложа на стадион „Стейт Фарм“ в Аризона в неделя, докато около 78 000 опечалени се събраха, за да почетат убития съосновател на Turning Point USA.

Мъск и Белият дом споделиха снимки от събирането си с идентичния надпис: „За Чарли“.

Лидерът на партията Никола Хиклинг каза пред Daily Mail, че Тръмп е започнал разговора, като топло е попитал милиардера от Tesla: „Как си?“, докато са седнали един до друг.

„И така, Илон, чух, че искаш да поговорим“, очевидно е казал Тръмп, преди да добави: „Нека се опитаме да разберем как да се върнем на правилния път.“

Когато Мъск кимна, Хиклинг отбеляза, че Тръмп е казал: „Липсваше ми.“

Двамата не са били забелязвани заедно, откакто някогашното им приятелство се разпадна, когато Мъск напусна поста ръководител на Департамента за ефективност на правителството (DOGE) в края на май и бързо започна да осъжда мащабния „Голям красив законопроект“ на администрацията.

Технологичният магнат започна да отправя множество обиди и заплахи в социалните медии, включително призиви за импийчмънт на Тръмп и за нова политическа партия, която да се противопостави на Републиканската партия.

Тръмп отговори, като заплаши да отмени правителствените договори на Мъск и го обвини, че страда от „синдром на психичното разстройство от Тръмп“.

Едно е ясно: Фактът, че двамата се помириха на службата в памет на Кърк, не е съвпадение. Срещата не се проведе при закрити врати, а на най-важното консервативно събитие от последните месеци, под зоркия поглед на стотици камери и милиони телевизионни зрители. С други думи, американците трябва да видят, че Тръмп и Мъск отново си говорят. Но това не е всичко.

С разговора си президентът на САЩ и технологичният милиардер изпълниха желанието на Чарли Кърк.

„Познавам тези двама души. Аз съм изпълнен с надежда, оптимист и ще направя всичко възможно, за да се опитам да оправя това“, каза Кърк в интервю през юни с водещата Мегин Кели, добавяйки, че очаква Мъск и Тръмп да се помирят.