M1E3 Abrams в надпревара с времето: Пентагонът ускорява разработването на танк от следващо поколение след уроците от бойното поле в Украйна

Бронираните битки в Украйна убедиха американската армия да ускори най-значителното подобрение на основния си боен танк от десетилетия, като четири прототипа от следващо поколение M1E3 Abrams вече ще влязат във формирования през 2026 г., години по-рано от планираното в графика.

Армията обяви, че ще въведе четири прототипа M1E3 Abrams през 2026 г., което е драматично ускорение спрямо първоначалния график за 2030 г., съобщи американският отбранителен вестник Defense Daily на 9 септември.

Началникът на щаба на армията генерал Ранди Джордж заяви на конференцията Maneuver Warfighter във Форт Бенинг, че прототипите ще бъдат „във формированието ни“ следващата година, съкращавайки 65-месечния график за разработка с почти две трети.

По-лек, по-интелигентен, по-оцеляващ

Проектиран да остане актуален срещу съвременните заплахи, M1E3 ще бъде по-лек, модулен и по-лесен за надграждане, според американската медийна агенция за отбрана Army Recognition.

Армията казва, че новата платформа ще разчита в голяма степен на софтуер и изкуствен интелект, ще разполага със системи за активна защита за побеждаване на дронове и противотанкови ракети и ще работи с по-малък екипаж от трима души. Прототипите ще преминат полеви тестове с бойни части, за да се оформят окончателните изисквания.

Натискът за модернизация идва след тежки уроци от бойното поле в Украйна, където танковете Abrams, доставени на Киев през 2023 г., подчертаха логистичните и оцеляващи предизвикателства.

Армейските ръководители заключиха, че платформата Abrams е достигнала лимитите на добавените подобрения по програмата M1A2 SEPv4, която беше приключила през 2023 г. Продължаването на SEPv3 с намалена скорост ще осигури междинна способност, докато M1E3 бъде напълно въведен в експлоатация.

Характеристики от следващо поколение на хоризонта

Дизайнът на M1E3 отразява препоръките от проучване на Научния съвет на армията от 2019 г., което призовава за бойна машина от пето поколение.

Потенциалните възможности включват хибридно-електрическо задвижване, автоматично зареждане, ново основно оръдие, хиперзвукови боеприпаси и интегрирана мрежа от дронове.

Много концепции бяха доказани на демонстратора AbramsX, представен през 2022 г., който включваше 10-тонно намаление на теглото, хибриден дизел-електрически двигател и откриване на заплахи, поддържано от изкуствен интелект.

Индустрия и надзор

General Dynamics Land Systems разработва технологии за M1E3 по договор за 150 милиона долара, валиден до 2027 г., като се фокусира върху модулна архитектура и автоматично зареждане, намаляващо екипажа.

Очаква се конгресният надзор да проучи промените във финансирането, въздействието върху доставчиците и дали Гвардията и съюзниците в крайна сметка ще получат новата платформа.

Световна танкова надпревара

Усилията за M1E3 идват, когато военни от други държави представят собствена броня от следващо поколение. Франция развива Leclerc Evolution, Германия KF51 Panther, Великобритания Challenger 3, Южна Корея концепцията си K3, Китай по-лек танк с изкуствен интелект, а Русия проблемния T-14 Armata.

Армейските лидери твърдят, че ускоряването на M1E3 е от решаващо значение за запазване на американските бронирани сили пред конкурентите им през 40-те години на 21-ви век.

По-рано танково подразделение от 425-ти щурмов полк „Скала“ на Украйна беше оборудвано с произведени в САЩ M1 Abrams, превръщайки се в второто формирование във въоръжените сили на Украйна, което използва модерните основни бойни танкове.

Смята се, че 425-ти полк е получил доставените от Австралия M1A1 Abrams, първата партида от които пристигна в Украйна в края на юли. Канбера обеща да достави пълен танков батальон, състоящ се от 49 машини.