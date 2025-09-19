Доналд Тръмп ще посети Китай в началото на следващата година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Република Корея от 31 октомври до 1 ноември. Тръмп публикува тази информация в Truth Social след телефонния си разговор с китайския лидер.

„Също така се съгласих с президента Си Дзинпин, че ще се срещнем на срещата на върха на АТИС в Южна Корея, че ще посетя Китай в началото на следващата година и че президентът Си от своя страна ще дойде в Съединените щати в подходящ момент“, каза настоящият президент на Белия дом.

Той отбеляза, че лидерите също са се съгласили да продължат телефонните разговори.