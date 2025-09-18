Как Тайлър Робинсън може да е тренирал за убийството на Чарли Кърк без никой да разбере

Предполагаемият убиец на Чарли Кърк, Тайлър Робинсън, вероятно е успял да усъвършенства уменията си за стрелба на далечни разстояния в уединението на обширните пустинни земи на Юта - и далеч от любопитни очи, разкриха местните жители.

Робинсън взе ловната пушка с мерник .30-06 на дядо си в кампуса на университета Юта Вали, на три часа от дома му, и застреля Кърк смъртоносно от покрив на 140 ярда разстояние, твърдят прокурорите във вторник.

„Съдейки по днешния ден, бих казал, че пистолетът на дядо е безупречен, не знам. Мисля, че това беше мерник за 2000 долара“, твърди се, че се е похвалил той на любовницата си в текстово съобщение след убийството.

В близост до родния град на Робинсън, Сейнт Джордж, няма закрити стрелбища, които да позволяват на хората да практикуват стрелба на далечни разстояния. Но местните жители често изчезват в пустинята Мохаве, за да ловуват и да се прицелват с пушките си.

„Той би трябвало да излезе навън, за да тренира. Всеки има право да излезе в пустинята и да практикува стрелба на обществена земя извън града“, каза Шон Ууд, собственик на Rowdy’s Range & Armory в град Сейнт Джордж.

Окръг Вашингтон е живописен оазис на границата с Аризона, заобиколен от всички страни от пейзаж, сякаш излязъл от каубойски филм – хълмове с червени скали, тесни клисури и пясъчни равнини.

Бюрото за управление на земите в Юта притежава над 600 000 акра от тази пустиня в окръг Вашингтон, което означава, че Робинсън не е имал недостиг на естествени стрелбища, за да упражнява смъртоносния си изстрел.

Властите не са разкрили никакви подробности за това как Робинсън се е упражнявал за изстрела – който е бил направен на разстояние, на което местните ловци биха могли да стрелят по елени.

Оръжието на убийството е пушка Mauser с болтово действие – която изисква от стрелеца ръчно да превключва действието между изстрелите. Тя има телескопичен мерник, който помага на стрелеца да вижда далечни цели, отново – често срещана характеристика при ловните пушки.

Робинсън е изхвърлил оръжието, докато е бягал от местопрестъплението след стрелбата, съобщиха властите.

Робинсън е обвинен в утежнено убийство, тежко изстрелване с огнестрелно оръжие, причиняващо тежки телесни повреди, и възпрепятстване на правосъдието.

Правоприлагащите органи потвърдиха, че Робинсън живее с транссексуален съквартирант, а комуникацията между двамата е помогнала на федералните власти да заловят предполагаемия убиец.

Той е планирал да го извади пушката от скривалището й и да го върне я дома, преди някой да разбере, че е изчезнала, според текстови съобщения, които той твърди, че е изпратил на любовницата си в часовете след убийството.

За домакинствата в тази част на селската Юта, непритежаването на оръжие е по-рядко срещано от притежаването на такова.

Ууд си спомня, че когато е бил в гимназията, момчетата са носели ловни пушки в училище и са ги прибирали в шкафчетата си в първия ден от ловния сезон за елени.

Във вторник Робинсън беше обвинен в утежнено убийство, тежко телесно нараняване с огнестрелно оръжие и възпрепятстване на правосъдието - три от общо седемте обвинения. Прокурорите ще настояват за смъртно наказание, което може да бъде изпълнено чрез разстрел, ако Робинсън бъде осъден.