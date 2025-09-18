Приятел на Чарли Кърк с потресаващ разказ за трескавото пътуване до болницата след стрелбата: Правихме му сърдечен масаж, но той вече беше с Исус

Приятел на Чарли Кърк разказа потресаващи подробности за трескавото препускане през трафика, в опита си да отведе консервативния инфлуенсър в болница, след като е бил смъртоносно прострелян.

63-годишният християнски автор Франк Турек е бил в колата с активиста, след като той беше убит след стрелба в университета Юта Вали.

Говорейки по време на епизод от предаването си в YouTube „Cross Examined“, Турек разказа как се е молил за Кърк и му е правил CPR на задната седалка на колата по пътя към регионалната болница „Тимпаногос“ в Орем. Ала усилията на християнския активист са били напразни, тъй като 31-годишният мъж вече е бил с „Исус“.

„Чарли Кърк буквално ми беше син“, каза Турек. „И така, ако синът ви бъде прострелян, какво бихте направили? Влязох в колата - защото ако имаше някакъв начин да го спася, трябваше да направя нещо.“

След това той описа как са карали четири мили до болницата с отворена врата докрай. „Чарли беше проснат точно пред мен, а той беше толкова висок, че не можем да затворим вратата“, обясни той.

По време на забързаното пътуване Турек и екипът по сигурността отчаяно се опитвали да спрат кървенето от врата на Кърк.

В един от многото видеоклипове, споделени онлайн след стрелбата по известния съюзник на Тръмп, се вижда как кърви обилно и се свлича от стола си с ясна рана на врата.

По време на драматичното пътуване с кола до болницата, Турек крещял: „Хайде, Чарли, хайде, хайде!“

Той описва как въпреки видимата си паника, екипът по сигурността на Кърк успял да запази самообладание, „спокойно, но бързо правейки точно това, за което са били обучени“. След това групата започнала да се моли на глас, викайки: „Хайде! Да тръгваме, да тръгваме, да тръгваме!“

Шофьорът е имал затруднения с управлението на трафика, защото не са пътували по магистрала, а по обикновен път. Изведнъж към тях дошла линейка, а хората в колата се замислят дали да спрат. Решили обаче да продължат към болницата - решение, което лекарят по-късно определя като правилно.

„В един момент някой казва: „Хайде да стигнем там цели!“, защото пресичахме кръстовища, натискайки клаксона", разказа Турек. През това време той прилага кардиопулмонална ресусцитация (CPR) на Кърк, но осъзнава, че е твърде късно.

„Чарли не беше там, очите му буха вперени. Не ме гледаше, гледаше покрай мен право във вечността. Той вече беше с Исус.“

Кърк е бил убит на място и не е чувствал „абсолютно никаква“ болка, са казали по-късно лекарите сна Турек.

„Никой от нас не можеше да направи нищо по въпроса. Правихме му CPR, но нищо не се случваше. Дори и да имахме по-добра първа помощ или по-добри медицински съоръжения, или да бяхме по-бързи до болницата, нямаше да успеем да го спасим.“

Той продължи през сълзи: „Така че, ако това е някаква утеха, Чарли не е страдал. Той си отиде, той беше с Исус. Отсъстващ от тялото, присъстващ с Господ.“

Лекарите в болницата успели да възстановят пулса, давайки на групата малка лъч надежда в последния момент.

„По-късно лекарят каза, че е имал пулс, защото Чарли беше много здрав мъж“, каза Турек. „Но рана беше катастрофална, така че 20 или 30 минути по-късно хирургът излезе и каза, че е мъртъв.“

Турек, който нарича Кърк свой „приятел и брат в Христос“, каза, че е решил да разкаже историята от първа ръка, за да се съобрази с желанията на съпругата на Кърк, Ерика Францве.

Тайлър Робинсън, 22-годишният заподозрян в убийството на Кърк, се яви за първи път в съда в сряда чрез Zoom. Той беше задържан без гаранция до следващото си съдебно заседание на 29 септември, тъй като съдия Тони Граф уважи предварително искане за издаване на защитна заповед на съпругата на Кърк, Ерика.

Робинсън носеше жилетка, която да го предпази от самонараняване, и говори само за да потвърди данните си по време на изслушването.

Прокурорите разкриха седем обвинения, включително утежнено убийство и манипулиране на свидетели, и заявиха, че искат смъртно наказание.

31-годишният Кърк е съосновател на Turning Point USA и е признат за активизирането на младежкото движение на Републиканската партия и подпомагането на президента Доналд Тръмп да си върне Белия дом през 2024 г.

Той участваше в дебат „Докажете ми, че греша“ като част от своето „Американско завръщане в турнето“, отговаряйки на въпрос за насилието с оръжие пред тълпа от 3000 души, когато беше смъртоносно прострелян.