Доналд Тръмп: Чарли Кърк имаше добър шанс да стане президент

Съединените щати и Обединеното кралство са направили повече добро на тази планета от които и да е две нации в човешката история. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато заедно с британския премиер Киър Стармър отговаряха на въпроси на медиите.

„Както казах снощи, връзката между нашите страни е несравнима с никоя друга по света“, заяви той.

Позовавайки се на търговската сделка между САЩ и Обединеното кралство, Тръмп описва Стармър като „труден преговарящ“ и дори се пошегува с премиера.

„Мисля, че това беше по-добра сделка за вас, отколкото за нас“, казо той, преди Стармър да добави, че „това е много добра сделка и за двете страни".

Тръмп разкри, че той и Стармър са имали „страхотна среща“ с бизнес лидери този следобед, като държавното му посещение във Великобритания е довело до „сключване на сделки на стойност 350 милиарда долара в много сектори“.

Американският президент не пропусна и да коментира казуса в Украйна, отбелязвайки, че Путин „наистина го е разочаровал“.

Обръщайки се към глобалната дипломация, Тръмп отново каза, че е разрешил „седем войни“, откакто се е завърнал в Белия дом. Въпреки че той посочи, че конфликтът, който е смятал за най-лесен за разрешаване заради връзката му с Владимир Путин, се е оказал по-труден.

„Той ме разочарова“, каза Тръмп за руския си колега. „Той наистина ме разочарова... ще видим как ще се развият нещата.“

Американският президент също така отдаде почит на Чарли Кърк, който според него е бил „убит, защото е изразил мнението си“.

„Той беше страхотен млад мъж, невероятно бъдеще. Казах, Чарли, мисля, че имаш добър шанс някой ден да станеш президент“, казва той. "Никога не съм виждал някой да се свързва с младежи като Чарли, а те се свързваха с него и са съкрушени.“

"Милиони хора се стичаха към САЩ напълно безконтролно“, заяви Доналд Тръмп, критикувайки постиженията на предшественика си Джо Байдън по отношение на имиграцията.

Те „идваха от затвори“, допълни той - в отговор на въпрос какъв съвет би дал на сър Киър Стармър относно нелегалната имиграция - и „членове на банди“, които дойдоха „отвсякъде“.

„И не можех да повярвам“, добави той. „А една от причините да реша да се кандидатирам е, че реших да се кандидатирам, защото исках да се боря с миграцията.“

Визирайки президентските избори през 2020 г., които загуби, той повтори общоприетото си твърдение, че изборите са били манипулирани.

Стармър каза, че Обединеното кралство е „сключило редица споразумения“ за сътрудничество с други държави, защото „това е проблем в цяла Европа“ - и посочва споразумението с Франция за връщане на гласове по принципа „един влиза, един излиза“.

Доналд Тръмп беше попитан за изявлението си, че Владимир Путин го е „подвел“.

„Е, той ме е подвел“, отговари Тръмп, потвърждавайки позицията си. „Той убива много хора и губи повече хора, отколкото убива, честно казано, руските войници биват убивани с по-висока скорост от украинските войници."

Тръмп повтори твърдението си, че войната никога нямаше да започне, ако той беше президент.

„Милиони хора са загинали в тази война, милиони души, и те не са американски войници“, каза той. „Войниците биват убивани на нива, каквито никой не е виждал от Втората световна война насам. Чувствам, че имам задължението да го уредя поради тази причина.“

Тръмп повтори думи, които каза на Володимир Зеленски в Овалния кабинет - че конфликтът е можел да прерасне в трета световна война.

„Това е война, която е можеше да прерасне в трета световна война. Това водеше към трета световна война."

Сър Киър Стармър надделя над отговора на Тръмп и казва: „Трябва да окажем допълнителен натиск върху Путин“.

„Едва когато президентът Тръмп оказа натиск върху него, той действително е показа някаква склонност да действа“, допълни той.

Позовавайки се на скорошните удари срещу правителствени сгради и Британския съвет в Киев, премиерът каза за Путин: „Това не са действия на някой, който иска мир.“

„Готови сме да поемем водеща роля в това“, добави Стармър, визирайки европейските съюзници и НАТО, както и усилията за гарантиране на всяко потенциално мирно споразумение.