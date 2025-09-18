Джей Ди Ванс разказа за "трудния момент" в който е съобщил на Доналд Тръмп, че Чарли Кърк е бил убит

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс описа „много трудния момент“, в който е трябвало да съобщи на президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, че Чарли Кърк е бил убит, докато е утешавал началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс.

„Аз бях човекът, който влезе в Овалния кабинет и каза: „Г-н президент, съжалявам, но Чарли почина“, сподели Ванс пред Джеси Уотърс от Fox News в сряда. „Това беше много труден момент. Подкрепяхме се взаимно, както правиш с приятелите си, но човече, това беше лош, лош ден."

41-годишният вицепрезидент разказа още, че току-що е бил завършил среща в офиса си в Западното крило, когато телефонът му започнал да бучи от съобщения около 14:30 ч. на 10 септември.

„Погледнах телефона си и имаше куп групови разговори – честно казано, в много от тях Чарли участваше – където казваха: „Чарли, моля се за теб, братко.“ „Надявам се, че си добре“, разказа Ванс. „Отворих вратата си и някой извика „Чарли е прострелян“ и тогава си помислих: „Това е много реално, това е много сериозно.“

Вицепрезидентът и екипът му прекарали „следващия час“ в работа, за да получат потвърждение за състоянието на Кърк.

„Обадихме се на Майк и казахме: „Хей, какво става?“ – разказа Ванс, очевидно визирайки началника на кабинета на Кърк, Майки Маккой. „Новините бяха хаотични. Никой не знаеше какво се случва. Беше много хаотичен момент. Имаше кратък период, в който получавахме добра информация от болницата.“

Ванс каза, че той и останалата част от екипа му са научили за смъртта на Кърк малко по-късно, приблизително час преди новината да стане публично достояние. Бившият сенатор от Охайо се втурнал по коридора към Овалния кабинет, за да актуализира информацията за Тръмп, където се наложило да прегърне Уайлс, която избухнала в сълзи.

„Тя не показва емоции. Просто прегърнах Сузи и предполагам, че всички някак си загубихме самообладание“, каза Ванс.

Тръмп, от своя страна, останал „много стоически“, след като му беше съобщена новината за смъртта на Кърк.

„Президентът го понесе стоически. Той очевидно беше разстроен. Просто замълча и остави нещата да се укротят малко. А след това просто поклати глава и каза: „Човече, той беше добър човек и ние наистина го обичахме.“

Ванс казва, че е гледал едно видео от убийството, но е отказал да го гледа отново.

„Не искам това да се случи с мой приятел никога повече“, каза той на Уотърс.

Вицепрезидентът сподели почит към своя „скъп приятел“ Кърк часове след смъртта му, където разкри, че консервативният инфлуенсър е една от причините, поради които той е решил да се кандидатира за поста.

Авторът на „Hillbilly Elegy“ подробно описа зараждащото се приятелство, което двамата са създали, когато са се запознали преди 2018 г., което ги е довело до това Ванс да бъде избран за вицепрезидент на Тръмп.

„Чувствах се сякаш всички скърбим за приятеля си преди каквато и да е политика или мисълта за това какъв титан е той, колко влиятелен е бил върху движението, как бихме могли да го заменим, всички бяхме просто тъжни, защото приятелят ни е починал“, каза Ванс.