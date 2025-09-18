Тръмп се пошегува с британските бизнес и технологични лидери: Вие превземате света

Сър Киър Стармър и Доналд Тръмп изнесоха речи по време на прием за бизнес лидери в Чекърс - вилата на премиера.

Британският премиер пръв се обърна към медиите, като, побутвайки Доналд Тръмп по рамото, той благодари на президента за посещението.

„Вие сте сред приятели“, каза той, като добави, че има „толкова много неща за празнуване в тези специални отношения“.

„Но за какво става въпрос в отношенията, когато става въпрос за важни неща?", попита Стармър. „Всичко се свежда до лидери, разбира се, лидери, които се уважават взаимно, лидери, които искрено се харесват, и се свежда до нашите уникални отношения в отбраната - най-близките, които светът някога е виждал. Всичко се свежда до връзките между нашите хора, семейните и приятелските връзки. Самият президент е блестящ пример за това.“

Той добави, че 250 милиарда паунда „текат в двете посоки през Атлантика“ - „най-големият инвестиционен пакет от този вид в британската история, с невероятен успех“.

В крайна сметка, каза той, това е „тестът за специалните отношения“ - „колко те осигуряват на трудолюбивите хора, за да ги направят по-безопасни и по-добре заети“.

Доналд Тръмп на свой ред заяви, че „е чест“ да присъстват толкова много бизнес лидери.

Тръмп благодари на Стармър за посрещането му в Чекърс, описвайки го като „красиво място“.

„Бях тук преди няколко години, но някак си днес изглежда още по-добре, още по-красиво и още по-историческо“, допълни той.

Обръщайки се към отношенията между Обединеното кралство и САЩ, Тръмп каза, че има „неразрушима връзка“ между двете държави.

„Възнамеряваме винаги да бъдем най-силният, най-близкият и най-доверен бизнес партньор на Обединеното кралство, това е много важно за нас, връзката е много важна“, добавя той, наричайки днешната инвестиционна сделка „историческа“.

Той дори се пошегува, докато се обръщаше към присъстващите бизнес и технологични лидери.

„Вие превземате света“, каза им той, а стаята избухна в смях. „Гледам ви, момчета, вие превземате света и не знам какво правите тук, надявам се, че сте прави."

Партньорството между Обединеното кралство и САЩ ще става „все по-силно“, заяви Доналд Тръмп, докато той и премиерът подписваха ново споразумение за технологичен просперитет.

Сделката е „отдавна в процес на разработка“, добави той.