Джо Байдън се бори с финансите: Никой не иска да го наема, не може да си изплати ипотеката

Той се пенсионира късно и има ипотека, която няма да бъде изплатена до 100-ия му рожден ден. Някои биха казали, че това не е най-доброто финансово планиране. Но докато се бори да се върне на пост-президентските си крака, изглежда, че вероятността 82-годишният Джо Байдън да получи помощ от някои от приятелите си демократи, е малка.

Много от тях все още кипят от възмущение от решението на 80-годишния президент да се опита да бъде преизбран през 2024 г. и нямат голям апетит да го поканят да изнесе доходоносни речи или да дарява средства за президентската му библиотека.

„Няма много добра воля за бившия президент в някои ключови коридори на властта и това произтича от факта, че той не трябваше да се опита да си организира преизбиране“, каза един вътрешен човек от Демократическата партия пред Daily Mail. „Много от нас са разочаровани и дори ядосани. Така че, много малко от нас са склонни да подкрепят президентска библиотека или да му предоставят друг вид финансова подкрепа. Много демократи са много разочаровани от това, което той направи, и биха предпочели той да се отдалечи в залеза на Рехобот.“

Обикновено годините след президентството са времето, когато парите се леят, но за Байдън финансовото бъдеще изглежда доста мрачно.

Той едва ли е на прага на бедността, но финансите му изглеждат забележително далеч от това, което избирателите биха очаквали за бивш главнокомандващ.

Според публични регистри, той е напуснал поста си с ипотека върху основния си дом в Уилмингтън, Делауеър, на стойност между 250 000 и 500 000 долара, при лихва от 3,375%.

Той е взел този 30-годишен заем от TD Bank през 2013 г., когато е бил на 70 години, като първоначалната му стойност е била над 500 000 долара, така че е постигнал известен напредък в намаляването му като президент.

Междувременно той жонглира и със заем от 250 000 долара, взет за ваканционния му дом в Рехобот Бийч, Делауеър, през 2022 г., докато е бил в Белия дом.

Това е 10-годишен дълг, който трябва да бъде изплатен, когато навърши 90 години, и е с променлива лихва.

Ако Доналд Тръмп успее в продължаващия си опит да накара председателя на Федералния резерв Джером Пауъл да намали лихвените проценти, това би помогнало на Байдън по този въпрос.

Когато напусна поста си, Байдън имаше и безсрочна кредитна линия с лихва от пет до осем процента за суми до 50 000 долара, както и друг банков заем до 15 000 долара, който трябваше да бъде изплатен до 2028 г.

CelticCapri Corp, компанията, която той създаде през 2017 г., за да получава авторски права от книги и изказвания, нямаше голям успех. През последната си година на поста Джо и Джил Байдън получиха по-малко от 3100 долара авторски права за четири книги, които написаха, включително „JOEY - Историята на Джо Байдън“ и „Wilow, котката от Белия дом“.

Байдън наистина имаше няколко банкови сметки, в които имаше общо между 632 000 и 1,38 милиона долара, и серия от инвестиции, всяка на стойност десетки хиляди долари, според президентските финансови декларации. Данъчните им декларации показват, че Байдън са спечелили 619 976 долара през 2023 г.

На 82-годишна възраст Байдън е твърде стар за нова кариера и вместо това работи върху книга, след като е подписал договор за 10 милиона долара с издателството Hachette. Това обаче е нищожно в сравнение с 60-те милиона долара, които Барак и Мишел Обама получиха за своите книги.

Издателите казват, че разкриването на всичко от Джил Байдън би струвало много повече - ако тя беше готова да забие ножа в онези, които са имали пръст в това да накарат съпруга й да се оттегли от надпреварата през 2024 г., включително Обама, Нанси Пелоси и Джордж Клуни.

Бивш служител на Белия дом заяви пред Daily Mail, че подобна книга би била „експлозивна“, но изглежда малко вероятна.

Бивши президенти често са печелили с големи речи и огромни хонорари. Смята се, че Бил Клинтън е спечелил над 100 милиона долара от речи.

Байдън е представляван от мощна холивудска агенция, която не оповестява публично хонорара му за говорене. Но уебсайтът ѝ изброява „опции за пестене на разходи“, включително „виртуални презентации, местни/регионални събития, периоди за резервации извън пиковите часове и гъвкави дати за събития“.

Един демократ каза пред Daily Mail: „Той не е привлекателен. Той не е някой, на когото хората, поради всички тези разочарования, искат да плащат, за да отидат на събитие, където той е лекторът. Не очаквам донори или организации да го търсят в голям брой.“ Не е само защото Тръмп е в Белия дом, а заради решенията, които Байдън взе, когато беше в Белия дом.

През април Байдън говори на конференция в Чикаго, организирана от Адвокатите, Съветниците и Представителите на хората с увреждания. През юли той се обърна към годишната конференция на Обществото за управление на човешките ресурси в Сан Диего.

Когато отлетя за това събитие, пътниците бяха изумени да го видят в обикновен салон на летището и да се качва на търговски полет на American Airlines.

Силно татуиран пътник, който си направи селфи с него в салона на клуба Admirals, написа в Instagram: „Буквално седя на лаптопа си в салона на AA и поглеждам нагоре. Точно там стои президентът. След това ме попита колко мога да се свия и сложи глава на бицепса ми. Сюрреалистично.“

След това Байдън беше видян на пътеката на Airbus A321 с други пътници, докато поставяха ръчния багаж в горните багажници. Един пътник публикува снимка, възкликвайки: „Когато Джо Байдън небрежно се качи на полета ви от Филаделфия до Сан Диего.“

Неговият избор за четиво в самолета беше „Как ирландците спасиха цивилизацията“ от Томас Кахил.

След речта си Байдън остана на Западното крайбрежие и отиде да посети сина си Хънтър в Малибу, където според съобщенията е отседнал в караван парк - макар и един от най-приятните каравани паркове в света - в дом, принадлежащ на музикалната звезда Моби.

След това Байдън отиде на обществен плаж, където беше сниман да се бори с чадър, докато други смаяни плажуващи го наблюдаваха.

Съобщава се, че е отишъл в Paradise Cove Beach Cafe, ресторант с разумни цени, популярен сред семействата. Той е известен като мястото, където главният герой от телевизионния сериал от 70-те години на миналия век „Досиетата Рокфорд“ е живял в караван.

Приятно място, без съмнение, но сигурно е изглеждало далеч от лукса на Белия дом.