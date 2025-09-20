САЩ унищожиха поредна лодка на наркотрафиканти в международни води

Американските военни са унищожили в международни води моторна лодка с тричленен екипаж, заподозрян в наркотрафик. Новината бе съобщена от президента Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social,.

Тръмп заяви, че е наредил атаката срещу лодката, която е била в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, след като американското разузнаване е потвърдило, че тя е на наркотрафиканти. Това е третата подобна атака през последните седмици.

При два предишни удара загинаха общо 14 души на лодки, за които се твърди, че са от Венецуела.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро вече осъди ударите и заяви, че страната му ще се защити от американската „агресия“.

В публикацията на Тръмп е показано видео как лодката се движи по водата с висока скорост, а секунди по-късно експлодира и се възпламенява.

„По моя заповед министърът на войната нареди смъртоносен кинетичен удар по кораб, свързан с определена терористична организация, извършваща наркотрафик в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ“, заяви Тръмп.

„Разузнаването потвърди, че корабът е трафикирал незаконни наркотици и е преминавал през известен наркотрафикански канал, за да трови американци“, пише той. „Нито един американски военнослужещ не е пострадал при този удар."