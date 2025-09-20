Тръмп въведе такса от 100 000 долара годишно за работни визи H-1B

Индия беше най-големият бенефициент на визи H-1B

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която таксата за работни визи H-1B, предназначени за висококвалифицирани чуждестранни работници, се увеличава на 100 000 долара, съобщава Reuters.

Промяната може да нанесе сериозен удар на технологичния сектор, който разчита в голяма степен на квалифицирани работници от Индия и Китай.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на легална имиграция. Стъпката за преобразуване на визовата програма H-1B представлява най-високопрофилната досега инициатива на неговата администрация за преработване на временните работни визи.

„Ако ще обучавате някого, ще обучавате един от най-новите възпитаници на някой от големите университети в страната“, заяви министърът на търговията Хауърд Лутник. „Обучавайте американци. Спрете да внасяте хора, които да ни отнемат работните места.“

Заплахата на Тръмп да ограничи визите H-1B се превърна в основна точка на конфликт с технологичната индустрия, която допринесе с милиони долари за президентската му кампания.

„Притежателите на H-1B визи, които в момента са в САЩ, трябва да останат в страната и да избягват международни пътувания, докато правителството не издаде ясни указания за пътуване“, се казва в имейл, изпратен до служителите на JPMorgan от Ogletree Deakins, компания, която обработва заявления за визи за американската инвестиционна банка.

Критиците на програмата H-1B, включително много американски технологични работници, твърдят, че тя позволява на фирмите да потискат заплатите и да изключват американците, които биха могли да вършат тази работа. Поддръжниците, включително Tesla главен изпълнителен директор и бивш съюзник на Тръмп, Илон Мъск, казват, че тя привлича висококвалифицирани работници, които са от съществено значение за запълването на липсите на таланти и поддържането на конкурентоспособността на фирмите. Мъск, който е натурализиран американски гражданин, роден в Южна Африка, притежава виза H-1B.

Според изпълнителната заповед, подписана от Тръмп в петък, някои работодатели са злоупотребили с програмата, за да задържат заплатите, поставяйки в неравностойно положение американските работници.

Броят на чуждестранните работници в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в САЩ се е удвоил между 2000 и 2019 г. до почти 2,5 милиона, въпреки че общата заетост в STEM се е увеличила само с 44,5% през този период, се посочва в него.

Тази мярка може да доведе до милиони долари допълнителни разходи за компаниите, което може да засегне особено силно по-малките технологични фирми и стартиращите компании.

При сегашната система участието в лотарията за виза изисква малка такса, а ако бъде одобрено, последващите такси могат да възлязат на няколко хиляди долара.

Някои анализатори предполагат, че таксата може да принуди компаниите да преместят част от високоценната си работа в чужбина, което ще затрудни позицията на Америка в надпреварата с Китай в областта на изкуствения интелект.

„В краткосрочен план Вашингтон може да събере неочаквани приходи, но в дългосрочен план САЩ рискуват да загубят своето предимство в областта на иновациите, заменяйки динамизма с късогледа протекционизъм“, заяви анализаторът от eMarketer Джереми Голдман.

Индия беше най-големият бенефициент на визи H-1B миналата година, като отбеляза 71% от одобрените бенефициенти, докато Китай остана далеч на второ място с 11,7%, според данни на правителството.