В САЩ обвиниха мъж, насочил лазерен лъч към хеликоптера на Доналд Тръмп, президента бил на борда

Американските власти повдигнаха обвинение срещу мъж, който насочил лазерен лъч към президентския хеликоптер, докато той излитал от Белия дом с Доналд Тръмп на борда, предаде АФП.

Агент на Сикрет сървис е забелязал как 33-годишният Джейкъб Самюел Уинклер от тротоара извън пределите на Белия дом насочва червен лазерен лъч към хеликоптера Marine One.

Уинклер бил арестуван на място и обвинен в насочване на лазер към въздухоплавателно средство – престъпление, което може да му донесе до пет години затвор.

След като бил окован с белезници, Уинклер „паднал на колене и започнал да повтаря: „Трябва да се извиня на Доналд Тръмп“. По-късно той заявил пред властите, че „не знаел, че е забранено да насочва лазер към Marine One“ и че „обикновено го насочва към различни обекти като пътни знаци“.

По това време Тръмп пътувал за щата Вирджиния, за да изнесе реч в American Cornerstone Institute.